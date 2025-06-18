Полный цикл роста картофель проходит за 4 месяца – от посадки до готовых клубней, которые можно выкапывать, пишет 24 Канал со ссылкой на Fermer.

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Основным признаком готовности картофеля к сбору является засохшая ботва и грубая кожура. После этого нужно выкапывать клубни, поскольку запоздалый сбор урожая может увеличить риск заражения болезнями.

Какие есть сроки созревания картофеля

Ранние сорта созревают за 65 дней, скороспелые за 85 дней, среднеспелые за 95 и поздние за 110 дней. Ранний сорт сажают для потребления летом, но они имеют меньшую урожайность и плохо хранятся осенью и зимой. А вот среднеспелые и поздние сорта хорошо переносят хранение в холодное время года.

Картофель лучше всего растет при температуре +18 +22°C. Сильная жара, или влага в период цветения, уже способны ухудшить развитие. Затяжные дожди способны повысить появление фитофторы и привести к формированию мелкого урожая.



Процесс созревания картофеля можно ускорить / Фото Pexels

Чтобы увеличить урожайность, картофель надо обязательно подпитывать удобрениями, которые способны повлиять на качество клубней.

Как ускорить созревание картофеля

В случае, если картофель нужно собрать уже в июле или августе, но из-за погодных рисков этот процесс нужно ускорить, то дачники поделились интересными методами, которые приведут к более быстрому созреванию клубней.

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За 10 дней до сбора урожая нужно скосить зеленую массу на высоте 20 сантиметров. Применение медного купороса способствует более быстрому отмиранию зеленой части, а обработка суперфосфатами будет стимулировать отток питательных веществ из ботвы к картофелю.