Якщо ви хочете додати у свій звичайний садок трохи екзотики, цієї весни біля яблунь, груш та черешень можна посадити ще кілька незвичних фруктових дерев, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Яскрава клумба".

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Інжир

Інжир – це один з найдавніших фруктів, що відомий ще з біблійних часів. І чимало людей полюбляють унікальний смак цих солодких, м'ясистих фруктів – ось тільки їх сприймають за екзотику, і навіть не здогадуються, що інжир можна без особливих проблем виростити й у своєму саду.

Вирощування інжиру в Україні, як переконують експерти, цілком реальне завдання. Це невелике дерево чи чагарник може добре адаптовуватися до різних умов та навіть плодоносить двічі на рік. Весняний урожай достигає на пагонах минулого року, а осінній – на молодих гілках.

Головне тут – правильний догляд. Восени гілки краще пригинати до землі та вкривати агроволокном, але у південних регіонах України укриття може навіть не знадобитися. Якщо ви все зробите правильно, перший урожай побачите вже на 2 – 3 рік після посадки.

Ківі

Здавалося б, ківі можна тільки купити у супермаркеті – але насправді його можна виростити і на ділянці біля дому. Головне – підібрати правильний сорт. В українських кліматичних умовах добре росте актинідія – морозостійкий різновид ківі.

Але навіть класичну у нашому розумінні рослину цілком можливо виростити, і вона буде давати непоганий урожай. Перші плоди ківі дає на 4 – 5 рік після посадки, але результат точно того варний.

Головний секрет успіху – правильне сусідство. Більшість сортів ківі двостатеві, тож для плодоношення потрібно висадити чоловічі та жіночі рослини разом.



Ківі можна виростити в Україні / Фото Pexels

Хурма

Хто ж не любить яскраву, соковиту хурму? Та якщо ви не хочете купувати її у магазині, виростіть фрукт самі у себе в садку. Попри те, що хурма вважається південним деревом, є сорти, що можуть витримувати мороз до -25 градусів. Для України найкраще підійдуть сорти на віргінській морозостійкій підщепі – зокрема, Божий дар, Нікітська Бордова, Дар Софіївки та кілька інших.

Перші кілька років хурму потрібно вкривати від холоду, та з часом вона загартовується і почне переживати без проблем навіть суворі холодні зими.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Гранат

Це – ще один фрукт, який можна виростити в Україні, та тільки у південних регіонах. У вирощуванні все просто: потрібно обрати морозостійкий сорт та правильно підготувати дерево до зимівлі.

Один з чудових варіантів – це гранат Кримський смугастий. Саджанці краще купувати у контейнері: вони швидше приживуться, адже мають розвинену кореневу систему. Садити краще гранат навесні, у добре прогрітий ґрунт. Важливо обрати місце, добре захищене від вітру, і на 3 – 4 рік ви вже побачите перші плоди.