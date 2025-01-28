Езотерики переконані, що деякі природні камені можуть принести у життя чимало негативу, тож радять не купувати та не дарувати прикраси з ними, повідомляє 24 Канал.

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Аметист

Попри своє неймовірно привабливе фіолетове забарвлення, езотерики вважають аметист каменем, який краще і не дарувати, і не приймати у подарунок. Раніше вважалося, що аметист – це камінь, що символізує горе та смуток. Також він начебто приносить негативні емоції та завдає шкоди здоров'ю людини.

Гранат

Коли ви обираєте прикраси з гранатом, варто бути дуже обережними. Вважається, що це підступний камінь, який може залучати негативну енергію у життя. Окрім того, він начебто приносить невдачі та навіть може зіпсувати гармонійні стосунки.

Агат

Агат – це камінь, який радять не носити у прикрасах. Енергія його специфічна та нестабільна, а це може негативно позначитися на настрої людини, яка його носитиме.

Опал

Начебто опал – це камінь, що має неймовірно гарну гру кольорів, але водночас його називають нещасливим каменем. Деякі навіть вірять, що він може не тільки приносити невдачі, але й віщувати смерть людині, яка його носить. Тож радять уникати цих каменів у прикрасах.



Гранат не варто використовувати для прикрас / Фото Pexels

Жовтий топаз

Жовтий топаз може приваблювати через свій колір, та його енергія досить непередбачувана й може нашкодити своєму носієві. Краще для повсякденних прикрас обрати інші камені.

Штучні камені

Вважається, що камені можуть накопичувати енергію свого власника, а тоді повертати її сторицею. Але штучні камені тільки забирають удачу та щастя свого власника, а натомість нічого не дають. Тож езотерики переконані, що від них краще відмовитися.