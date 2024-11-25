Якщо ви хочете прикрасити свою спальню кількома кімнатними рослинами, до їхнього вибору потрібно поставитися відповідально, адже вони можуть суттєво вплинути на ваш сон, повідомляє 24 Канал.

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Мирна лілія

Ця рослина не тільки елегантна, але й позитивно впливає на сон, і тому є ідеальним вибором для вашої спальні. Вона може очистити повітря та наповнити кімнату спокоєм. А гладке, блискуче листя та білі квіти створять розкішну і водночас затишну атмосферу.

Пальма арека

Також ця рослина відома як золота пальма, пальма-метелик чи жовта пальма, адже вона може створити відчуття, наче ви опинилися у справжніх джунглях. Розкішні стебла із яскраво-зеленим листям додадуть затишку та зволожать повітря, а це особливо корисно під час сну у сухих приміщеннях.

Вона може легко адаптуватися до кімнатних умов і потребує тільки сонця та невеликого поливу кілька разів на тиждень.

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Орхідея

Ця вишукана рослина може не тільки порадувати вас квітами неймовірної краси, але й стати неймовірно корисною у спальні. Вночі вона виділяє кисень та покращує якість повітря під час сну.



Орхідея може покращити сон / Фото Pexels

Драцена

Ця рослина ідеальна для будь-якої кімнати, і навіть для темної спальні, адже їй потрібна тільки півтінь. Рослина не потребує багато світла та може ефективно очищувати повітря. Її також можна ставити у дитячій кімнаті.