Винесіть їх вже зараз: 7 рослин, які не можна тримати у спальні

Кімнатні рослини – це окраса будь-якого інтер’єру. Вони чудово покращують якість в оселі й додають дому особливого затишку. Ми звикли тримати вазони всюди – у вітальні, спальні, на кухні та навіть у ванній, однак є певні види рослин, які краще прибрати з місця, де ми спимо.

Певні рослини вночі виділяють вуглекислий газ та поглинають кисень, а це може ускладнити дихання й погіршити сон, пише 24 Канал з посиланням на експертку Марту Стюарт. Деякі з них зовсім не несуть жодної шкоди, просто не підходять для спальної кімнати.

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Пропонуємо ознайомитися зі списком вазонів, які краще винести зі спальні, оскільки вони потребують чимало простору та світла.

Ехеверія

Ця рослина любить багато світла. Перебування у спальні зі щільними шторами їй не зовсім підходить, тому рослина може погано розвиватися.

Бостонська папороть

Вазон потребує багато вологості, тому краще цією рослиною прикрасити двір. У випадку, якщо хочеться тримати рослину вдома, тоді краще обрати вітальню.

Фікус ліровидний

Цей вазон потребує дуже багато світла й може сильно розростатися. Якщо його тримати у спальні, то з часом йому може стати тісно.



У спальні не варто тримати фікус / Фото Pexels

Каучукове дерево

Цей вазон найкраще підходить для вітальні. У спальні з ним буде не зовсім комфортно, оскільки дерево потребує дуже багато світла.

Гарденія

Ця рослина є дуже красивою, але примхливою. Вазон не рекомендовано вирощувати у квартирі, оскільки цій рослині краще на свіжому повітрі.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Цереус перуанський

Вазон звик до тепла, тому йому потрібно багато місця й простору, а спальня для його вирощування не зовсім підходить.

Венерина мухоловка

Ця рослина у спальні не зможе прижитися, тому вазон-хижак експерти радять тримати на кухні.