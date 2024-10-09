На щастя, деякі кімнатні рослини потребують зовсім небагато догляду і не образяться на вас, якщо ви раз чи два забудете їх полити. Тож якщо ви мрієте про пишний зелений оазис вдома, але сумніваєтеся у своїх садівницьких здібностях, почати можете саме з них, пише Real Simple.

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Зміїна рослина

Ця рослина не викличе у вас жодних труднощів – її легко вирощувати і можна тижнями залишати без уваги чи значного догляду. Вони потребують поливу тільки час від часу і можуть добре рости і в умовах хорошого освітлення, і навіть в напівтіні.

Овальна товстянка

Ця кімнатна рослина може стати доповненням до будь-якого підвіконня. Вона виглядає ефектно та красиво, але також не потребує надто великої кількості зусиль. Завдяки соковитому листю та стеблам вона зберігає досить багато вологи, тож може вижити, якщо ви забудете про полив на кілька тижнів.

Потос

Ця рослина ідеальна для мандрівників – якщо ви поллєте її перед від'їздом у відпустку, вона буде так само рости і тоді, коли ви повернетеся. Ця рослина така популярна не дарма – вона може рости в тіні, гарно розростається та міцна.



Потос не потребує багато догляду / Фото Pexels

Аглаонема

Ця кімнатна рослина чудова тим, що може переносити дуже слабке освітлення та процвітає навіть тоді, коли ви про неї зовсім забуваєте. Ви можете знайти чимало цікавих видів аглаонеми з різним строкатим листям, але будь-який з них потребуватиме мінімального догляду.

Спатифілум

Для людей, які проводять чимало часу поза домом, спатифілум може стати ідеальним вибором. Він потребує поливу тільки час від часу і може порадувати вас не тільки вертикальним темно-зеленим листям, але й надзвичайно красивими білими квітами.