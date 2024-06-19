Ці 5 рослин вже за рік перетворять дім в зелений оазис: вони дуже швидко ростуть

Чимало людей полюбляє кімнатні рослини. Але основне розчарування зазвичай полягає в тому, що потрібно дуже довго чекати перед тим, як вони виростуть і стануть справді великими.

Деякі рослини ростуть надзвичайно повільно, та вам не обов'язково чекати роками, аби насолодитися зеленню у себе в оселі. Натомість ви можете просто обрати такі рослини, які ростуть швидко. Так ви можете без зайвих зусиль створити зелений і спокійний простір.

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Алое Вера

Алое – це одна з найбільш популярних сукулентних рослин. Окрім того, що воно росте надзвичайно швидко, рослина ще й відома своїми цілющими здібностями, а з листя можна отримати заспокійливий гель для лікування шкіри і покращення її стану.

Для того, щоб вона добре росла, потрібно знайти добре освітлене місце та гарно дренований ґрунт.

Рослина-павук

Це – одна з найбільш улюблених та витривалих кімнатних рослин, яку тримають вдома чимало людей. Для цих рослин ідеально підійдуть легкі та пухкі суміші ґрунтів.

З догляду рослинам-павукам потрібний тільки регулярний полив та досить велика кількість світла. Втім, вам також потрібно уникати й перезволоження, тож поливати потрібно тільки тоді, коли верхній шар ґрунту висохне.

Китайське грошове дерево

Якщо ви хочете знайти цікаву, химерну рослину, яка до того ж швидко росте, тоді китайське грошове дерево – це ідеальний варіант. Рослина має цікаве кругле листя та може вирости досить великою.

Ще один її плюс – їй не потрібно багато догляду і вона чудово зростає і за слабкого, і за яскравого освітлення.

Монстера

Якщо ви хочете відчути, що ваша квартира перетворюється на тропічний ліс, тоді ви можете купити монстеру. Якщо створити для неї правильні умови, вона може рости досить швидко.

Для монстери найкраще підібрати місце з яскравим непрямим освітленням. Також варто подбати й про гарно дренований ґрунт.



Монстера мож дуже швидко рости / Фото Pexels

Зміїна рослина

Зміїні рослини, або ж сансев'єрії, відомі своїм вертикальним листям, що нагадує форму меча. Це – одна з найпопулярніших у світі домашніх рослин. Пов'язано це не тільки з ним, що квітка може досить швидко рости, але й з тим, що вона чудово очищує повітря та може пристосуватися до різних умов в освітленні. Також рослина не потребує дуже багато поливу.