Эти 5 растений уже через год превратят дом в зеленый оазис: они очень быстро растут

Немало людей любит комнатные растения. Но основное разочарование обычно заключается в том, что нужно очень долго ждать перед тем, как они вырастут и станут действительно большими.

Некоторые растения растут очень медленно, и вам не обязательно ждать годами, чтобы насладиться зеленью у себя в доме. Вместо этого вы можете просто выбрать такие растения, которые растут быстро. Так вы можете без лишних усилий создать зеленое и спокойное пространство.

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Алоэ Вера

Алоэ – это одно из самых популярных суккулентных растений. Кроме того, что оно растет очень быстро, растение еще и известно своими целебными способностями, а из листьев можно получить успокаивающий гель для лечения кожи и улучшения ее состояния.

Для того, чтобы она хорошо росла, нужно найти хорошо освещенное место и хорошо дренированную почву.

Растение-паук

Это – одно из самых любимых и выносливых комнатных растений, которое держат дома многие. Для этих растений идеально подойдут легкие и рыхлые смеси почв.

Из ухода растениям-паукам нужен только регулярный полив и достаточно большое количество света. Впрочем, вам также нужно избегать и переувлажнения, поэтому поливать нужно только тогда, когда верхний слой почвы высохнет.

Китайское денежное дерево

Если вы хотите найти интересное, причудливое растение, которое к тому же быстро растет, тогда китайское денежное дерево – это идеальный вариант. Растение имеет интересные круглые листья и может вырасти достаточно большим.

Еще один ее плюс – ей не нужно много ухода и она прекрасно растет и при слабом, и при ярком освещении.

Монстера

Если вы хотите почувствовать, что ваша квартира превращается в тропический лес, тогда вы можете купить монстеру. Если создать для нее правильные условия, она может расти достаточно быстро.

Для монстеры лучше всего подобрать место с ярким непрямым освещением. Также стоит позаботиться и о хорошо дренированной почве.



Монстера может очень быстро расти / Фото Pexels

Змеиное растение

Змеиные растения, или сансевьерии, известны своими вертикальными листьями, напоминающими форму меча. Это – одно из самых популярных в мире домашних растений. Связано это не только с ним, что цветок может достаточно быстро расти, но и с тем, что она прекрасно очищает воздух и может приспособиться к различным условиям в освещении. Также растение не требует очень много полива.