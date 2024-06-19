Лучше всего размораживать мясо в холодильнике или холодной воде. Однако куску свинины, говядины или курицы может понадобиться для этого несколько часов. Несмотря на это эксперты определили методы, которые позволят разморозить мясо всего за несколько минут.

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Как разморозить мясо в микроволновке

Если в запасе нет нескольких свободных часов – воспользуйтесь микроволновкой. Мясо надо поставить в глубокую миску и включить режим размораживания. В случае, если такого режима нет – поставьте наименьший градус разогрева на 10 минут. Однако на первых минутах проверьте, не некоторые части не варятся и не становятся горячими, потому что тогда такое размораживание испортит мясо.



Мясо можно разморозить несколькими способами / Фото Pexels

Как разморозить мясо без микроволновки

Чтобы быстро разморозить мясо вам понадобится столовый уксус. Его надо поставить в миску, обильно полить уксусом и оставить на 10 – 20 минут. Мясо действительно разморозится, но вам надо его тщательно вымыть, чтобы избавиться от запаха и привкуса уксуса.

Как разморозить мясо солью

Для этой разморозки вам понадобится поваренная соль. Растворите одну столовую ложку соли в миске с холодной водой и окуните раствор в сырое мясо. Оставьте на 5 минут, а потом доставайте и можете уже нарезать и приступать к приготовлению. Этот метод действительно довольно быстро приводит к оттаиванию мяса.