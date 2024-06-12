Если после исчезновения электричества вы будете выключать холодильник из розетки и включать его уже после того, как появился свет, через минут 5 – 10, тогда есть высокая вероятность, что холодильник будет работать долго и без проблем.

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Как отключение света влияют на холодильник

Проблемы с холодильником могут возникать из-за резких скачков напряжения в сети. Например, только появился свет, ваши соседи включают микроволновки, стиральные машины, фены и тому подобное. И если вы переждете несколько минут, а потом включите холодильник, тогда не столкнетесь с проблемами.

Когда выключают свет, переживать за продукты в холодильнике не стоит – если он не очень старый, тогда он прекрасно выдерживает холод внутри в течение 3 – 4 часов. А современные холодильники спокойно держать ваши продукты в холоде и 8 – 10 часов, если не открывать их слишком часто.

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Для того, чтобы температура внутри холодильника не поднималась слишком сильно, вы можете положить внутрь специальные морозильные элементы – это такие пластиковые контейнеры, которые замораживаются в морозильной камере.



Морозильные элементы помогают удерживать холод в приборе / Фото Pexels

С их помощью вы можете продлить холод в холодильнике еще на дополнительные 2 – 4 часа.

Также от перепадов электричества в сети может спасти и реле тока – это устройство можно приобрести в магазинах бытовой техники. Обойдется оно примерно в 800 – 1500 гривен.