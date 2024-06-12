Якщо після зникнення електрики ви будете вимикати холодильник з розетки і вмикатимете його вже після того, як з'явилося світло, через хвилин 5 – 10, тоді є висока ймовірність, що холодильник працюватиме довго і без проблем.

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Як відключення світла впливають на холодильник

Проблеми із холодильником можуть виникати через різкі стрибки напруги у мережі. Наприклад, щойно з'явилося світло, ваші сусіди вмикають мікрохвильовки, пральні машини, фени тощо. І якщо ви перечекаєте кілька хвилин, а потім ввімкнете холодильник, тоді не зіштовхнетеся із проблемами.

Коли вимикають світло, перейматися за продукти в холодильнику не варто – якщо він не дуже старий, тоді він чудово витримує холод всередині протягом 3 – 4 годин. А сучасні холодильники спокійно триматимуть ваші продукти у холоді і 8 – 10 годин, якщо не відкривати їх надто часто.

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Для того, щоб температура всередині холодильника не піднімалася надто сильно, ви можете покласти всередину спеціальні морозильні елементи – це такі пластикові контейнери, які заморожуються у морозильній камері.



Морозильні елементи допомагають утримувати холод в приладі / Фото Pexels

З їхньою допомогою ви можете продовжити холод у холодильнику ще на додаткові 2 – 4 години.

Також від перепадів електрики в мережі може врятувати і реле струму – цей пристрій можна придбати в магазинах побутової техніки. Обійдеться він приблизно у 800 – 1500 гривень.