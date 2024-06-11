Спочатку треба випатрати нутрощі в риби, оскільки вони починають псуватися якнайшвидше, пишуть Поради 24. Після цього рибу треба тушку промити під протічною водою та змити увесь бруд. Далі прибирається волога за допомогою паперових рушничків.

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Як зберігати рибу в холодильнику

Дуже важливо не тримати рибу в поліетиленовому пакеті, інакше вона просто "задихнеться". Краще покладіть її в паперовий пакет. Для найкращого зберігання знайдіть для риби найпрохолодніше місце. Ним вважається верхня полиця в холодильнику.

Також можна зберігати на льоду, як це роблять в магазинах. Насипте в глибоку миску льоду, поставте зверху рибу, а тоді зверху засипте ще лід.

Загалом рекомендовано тримати свіжу рибу в холодильнику не довше, ніж 2 дні. Щоб риба залишалася свіжою, встановіть в холодильнику температуру 5 градусів чи нижче.



Свіжа риба зберігається у холодильнику 2 дні / Фото Pexels

Щоб риба довше зберігалася без холодильника, її можна вберегти від псування кількома способами. До прикладу, її можна засолити. Просто натріть рибу сіллю, а потім засипте нею щільно ємність з рибою та приберіть в холодне місце. Таким чином риба буде зберігатися 4 доби.

Для ще довшого зберігання риби, загорніть її у фольгу та поставте в морозильну камеру. Однак фахівці кажуть, що при заморожуванні в домашніх умовах, риба втрачає велику кількість поживних речовин, тому її краще одразу готувати. Якщо ж все ж таки хочете заморозити, то її попередньо треба очистити, промити й лише тоді морозити. У морозилці риба може стояти 3 місяці.

Важливий момент: уникайте розморожування риби при кімнатній температурі, оскільки така дія може призвести до харчового отруєння. Для правильного розморожування, помістіть в холодильник на ніч.