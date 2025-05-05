Ці 4 кольори зроблять ваш дім дорожчим: варто використати їх в інтер'єрі

Кольори в інтер'єрі – це одна з перших речей, на яку звертають увагу гості. І навіть свіжий шар фарби може створити враження достатку, якщо його підібрати правильно.

Зробити кімнату дійсно дорогою за умов обмеженого бюджету може бути непросто – але точно не неможливо, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Деякі кольори в інтер'єрі можуть справити правильне враження на ваших гостей, а також створити у квартирі неповторну атмосферу.

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Вугільно-сірий

Можливо, ви хочете пофарбувати свою кімнату у темний відтінок? Тоді найкраще буде обрати для цього вугільно-сірий колір. Він чудово поєднує драматичність та насиченість. А якщо ви хочете його збалансувати у просторі, поєднайте його з теплими металевими відтінками чи натуральними текстурами, аби отримати вишуканий дизайнерський акцент.

Рожевий

Цей колір – сміливий та життєрадісний, але водночас вишуканий. Втім, підійде не будь-який відтінок. Намагайтеся схилятися до приглушених матових тонів, аби створити приємний, м'який простір, у якому можна спокійно відпочивати.

А ось що може зіпсувати шикарний вигляд дому – так це брудні вікна. Раніше ми розповідали, як помити їх зовні, якщо живете на високому поверсі.

Так ви можете пом'якшити вигляд кімнати, але водночас додати до неї нотку індивідуальності. Такий колір буде практично непомітним, але водночас він створить відчуття розкоші.

Бежево-коричневий

Подібно до вугільно-сірого, бежево-коричневий колір – це ще один відтінок, що може створити враження, наче дім належить комусь справді багатому. Особливо ефектно виглядатиме колір у поєднанні з тональним декором.

Цей стриманий варіант відчувається навіть більш впевнено, ніж сірий чи бежевий, і одразу ж нагадує про замшеву сумку чи дорогий кашеміровий светр.



Бежево-коричневий колір підходить для стін / Фото Pexels

Мисливський зелений

Цей колір може зробити будь-яку кімнату візуально багатшою. Він глибокий, класичний та завжди сприймається як дорогий. Це не просто сміливий крок, але й фантастичний вибір для того, аби додати яскравих деталей до спальні, вітальні чи кімнати для гостей.