Эти 4 цвета сделают ваш дом дороже: стоит использовать их в интерьере
- Угольно-серый, розовый, бежево-коричневый и охотничий зеленый цвета могут добавить ощущение роскоши в интерьер дома.
- Эти цвета могут создать впечатление достатка и индивидуальности, сочетаясь с соответствующими текстурами и декором.
- Угольно-серый добавляет драматичности, розовый создает мягкость, бежево-коричневый придает уверенности, а охотничий зеленый выглядит классически и дорого.
Цвета в интерьере это одна из первых вещей, на которую обращают внимание гости. И даже свежий слой краски может создать впечатление изобилия, если его подобрать правильно.
Сделать комнату действительно дорогой в условиях ограниченного бюджета может быть непросто – но точно не невозможно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Некоторые цвета в интерьере могут произвести правильное впечатление на ваших гостей, а также создать в квартире неповторимую атмосферу.
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Угольно-серый
Возможно, вы хотите покрасить свою комнату в темный оттенок? Тогда лучше всего будет выбрать для этого угольно-серый цвет. Он прекрасно сочетает драматичность и насыщенность. А если вы хотите его сбалансировать в пространстве, сочетайте его с теплыми металлическими оттенками или натуральными текстурами, чтобы получить изысканный дизайнерский акцент.
Розовый
Этот цвет – смелый и жизнерадостный, но одновременно изысканный. Впрочем, подойдет не любой оттенок. Старайтесь склоняться к приглушенным матовым тонам, чтобы создать приятное, мягкое пространство, в котором можно спокойно отдыхать.
А вот что может испортить шикарный вид дома – так это грязные окна. Ранее мы рассказывали, как помыть их снаружи, если живете на высоком этаже.
Так вы можете смягчить вид комнаты, но в то же время добавить к ней нотку индивидуальности. Такой цвет будет практически незаметным, но в то же время он создаст ощущение роскоши.
Бежево-коричневый
Подобно угольно-серому, бежево-коричневый цвет – это еще один оттенок, что может создать впечатление, как будто дом принадлежит кому-то действительно богатому. Особенно эффектно будет выглядеть цвет в сочетании с тональным декором.
Этот сдержанный вариант ощущается даже более уверенно, чем серый или бежевый, и сразу же напоминает о замшевой сумке или дорогом кашемировом свитере.
Бежево-коричневый цвет подходит для стен / Фото Pexels
Охотничий зеленый
Этот цвет может сделать любую комнату визуально богаче. Он глубокий, классический и всегда воспринимается как дорогой. Это не просто смелый шаг, но и фантастический выбор для того, чтобы добавить ярких деталей в спальню, гостиную или комнату для гостей.