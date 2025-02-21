Кухонні залишки можуть стати досить великою частиною ваших відходів. Але чимало з них не варто викидати у сміття, а краще розподілити по городу, аби наситити ґрунт мінералами та поживними речовинами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Яєчна шкаралупа

Яєчна шкаралупа – це звичайний залишок від продуктів, який можна викидати прямо у сад. Подрібнена шкаралупа надзвичайно багата на кальцій, а це може сприяти росту рослин та запобігати гнилі на помідорах.

Для того, щоб підживити ґрунт шкаралупою, потрібно просто подрібнити її та посипати нею землю. Також ви можете покласти трохи шкаралупи і в місткості для розсади чи кімнатні рослини.

Цедра цитрусових

Цитрусові шкірки – це ще один залишок їжі, що можна використати як підживлення. Шкірка апельсинів та лимонів може збагатити ґрунт багатьма поживними речовинами, і зокрема азотом.

Коли шкірка розкладається, вона вивільняє усе корисне, що містилося всередині – і на городі від неї точно буде більше користі, ніж на смітнику.

Бананова шкірка

Якщо ви полюбляєте їсти банани, не поспішайте викидати шкірки в смітник. В них міститься кальцій, який може сприяти росту коренів, а також магній, що потрібний рослинам для фотосинтезу.



Бананова шкірка містить поживні речовини / Фото Pexels

Для того, аби додати бананову шкірку в сад, потрібно порізати її та вкопати в ґрунт навколо рослин.

Овочеві обрізки

Овочі – це важлива частина здорового раціону, та більшість людей все ж не їдять їхню шкірку. Втім, вона ще може згодитися – на городі, де наповнить землю мінералами та поживними речовинами. У компості обрізки швидко розкладаються та дають чимало калію й фосфору.

Ви можете закопати обрізки овочів у невелику траншею в саду та підживити таким чином свої рослини.

Кавова гуща

Не всі любителі ароматного напою знають, що залишки від нього, а саме гущу, можна з користю використати в саду та на городі. Кава є багатим джерелом азоту для рослин і у приміщенні, і на вулиці.