Початок весни цього року особливо сильно тішить своїм теплом, тому є чудова можливість взятися за роботу з рослинами. Експерт із садівництва Крейг Вілсон розповів, які саме рослини треба обрізати навесні, щоб стимулювати їхній ріст.

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Які рослини обрізати в березні

Гліцинія

Такий неймовірно красивий кущ, як гліцинія, стане ще красивішим влітку, якщо ви під час обрізання скоротите кожен пагін до двох нирок.

Троянди

Березень – це ідеальний місяць для обрізки троянд та трояндових кущів. Догляд дозволить покращити їхній вигляд та збільшить цвітіння. Обрізайте близько розташовані стебла. Робіть зріз під кутом 45 градусів на 5 – 7 міліметрів вище рівня бруньки.



Список рослин, які треба обрізати в березні / Фото Pexels

Гортензії

Квіти обов’язково треба обрізати, щоб рослина виросла з міцними стеблами влітку. Щорічний догляд за квітами призводить до нового росту та кращого цвітіння.

Клематис

Видаліть з клематиса торішню поросль. Просто обріжте рослину на 25 – 30 сантиметрів над рівнем землі. Регулярна обрізка сприяє інтенсивному росту та подальшому цвітінню.

Фруктове дерево

Груші та яблуні слід обрізати на початку березня, поки вони ще знаходяться в стані спокою.

Під час обрізки фруктових дерев ви повинні пам’ятати, що структура дерева повинна бути відкритою, а крона – келихоподібною, щоб світло потрапляло на всі частини дерева.