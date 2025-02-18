Ці 6 посухостійких кущів будуть цвісти за мінімального поливу: варто посадити їх

Навіть якщо на вашій ділянці дощ можна побачити нечасто, ви все одно можете висадити чимало квітучих кущів у садку та на подвір'ї. Головне – правильно підібрати сорти рослин.

Вибір рослин для вашого подвір'я – це непросте завдання, до якого потрібно поставитися відповідально, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Зокрема, потрібно і зважати на потреби рослин у опадах та поливі.

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Туя

Туя – це великий рід дерев та кущів. Вона пускає глибоке коріння, що може адаптуватися до малої кількості поливу, а це робить чимало сортів і видів стійкими до посухи.

Крім того, завдяки різноманіттю доступних рослин ви можете обрати такі, що підійдуть до вашого ландшафту та розміру подвір'я. Туї мають природний щільний, пишний вигляд з ніжним, схожим на луску листям.

Ожина

Свій сад можна оновити і за допомогою посухостійких кущів ожини, які покладаються на розлогу кореневу систему, аби забезпечити собі вологу навіть з віддалених джерел води.

Ви можете навіть обрати сорти без шипів, і тоді зможете легко та швидко збирати рясний урожай зі своїх кущів.

Бузок

Це – безпомилковий вибір, якщо ви хочете прикрасити своє подвір'я неймовірним цвітінням з пишним ароматом. Бузок має неймовірні білі, фіолетові чи навіть двоколірні суцвіття, що заповнять усю ділянку яскравим і приємним ароматом.

Бузок радуватиме цвітінням навесні та приємним зеленим листям протягом літа.



Бузок може переносити посуху / Фото Pexels

Баптізія

Ця рослина прикрасить ділянку пір'ястим листям та вертикальним скупченням крихітних фіолетових суцвіть, які залишають темні коричнево-чорні насіннєві коробочки. Взимку це насіння може привабити до вашого подвір'я птахів.

Рослина не тільки чудово виглядає, але й досить витривала – може рости практично у будь-якому типі ґрунту, від глинистого до кам'янистого.

Вічнозелена зимова ягода

Акуратні і охайні кущі зимової ягоди ідеально підійдуть для невеликих ділянок. Особливим цей кущ робить смарагдове листя та крихітні білі суцвіття. Пізніше на гілках з'являються і елегантні чорні ягоди.

Чагарник має витривалу кореневу систему, що дозволяє йому цвісти на сухих, вологих, кислих чи піщаних ґрунтах.

Пухироплідник

Це – багатосезонний та посухостійкий чагарник. Він вирізняється плідними квітами навесні та різними кольорами листя влітку. Якщо ви місяць не зможете поливати цю рослину, вона однаково радуватиме вас пишним цвітінням.