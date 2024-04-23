Мають неймовірний запах: які ароматні квіти посадити у саду

Звісно, квіти мають радувати око своєю красою, але вони також можуть вразити вас і неймовірно цікавим ароматом. І якщо ви хочете заполонити свій сад солодким запахом, вам потрібно правильно підібрати рослини.

Про смаки, звісно ж, не сперечаються, і кожна людина має свої улюблені декоративні квіти. Хтось полюбляє різноманітні відтінки, комусь більше до вподоби однотонні рослини. Та в одному більшість людей сходяться – квіти мають вражати також і запахом.

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Конвалія

Якщо у вас в саду є тіниста зона, тоді для неї ідеальним місцем стане конвалія. Ця квітка не тільки вважається національним символом Фінляндії, але і дуже популярна також в Україні. Певно, ця квітка – найбільш ароматний багаторічний, який ви взагалі можете знайти.

Конвалії не виростуть дуже великими – рідко вони бувають вищими, ніж 20 – 30 сантиметрів у висоту, та пахощі від них поширюються неймовірно насичені та багатогранні.

І розмножуються ці квіти швидко і легко – можливо, вам навіть доведеться зробити спеціальну огорожу, щоб завадити самовільному поширенню конвалій у себе по ділянці.

Жасмин

Якщо ви хочете мати у себе на ділянці квіткову хмару із п'янким ароматом, тоді вам точно варто посадити жасмин. Цей кущ налічує десятки різноманітних сортів, що відрізняються формою квітів – вони бувають малі та великі, прості та махрові. Може різнитися також і розмір кущів – від низькорослих до таких, що досягають 2 – 3 метрів заввишки.

У жасмині містяться ефірні олії у великій концентрації. Їх видобувають і використовують і у косметиці, і у ароматерапії. А ви ж можете просто посадити рослину у саду та насолоджуватися цвітінням та ароматом.



Жасмин дуже гарно цвіте / Фото Pexels

Гліцинія

Якщо ж вас приваблюють не кущі та квіти, а ліани, тоді для вас чудовим варіантом стане гліцинія – вона може доповнити будь-який дизайн саду та заполонити його солодкими і цікавими пахощами. Часто її також використовують для декорування вертикальних споруд – з неї навіть можна зробити квітучі арки!

Найбільш популярні сорти цієї ліани – білі та пурпурні. Квіти, на жаль, досить швидко опадають після завершення цвітіння. А цей період припадає на кінець травня та початок червня.

Лілія

Звісно ж, усім знайомий запах лілії. Та ця квітка вражає не тільки ароматом, але і неймовірним зовнішнім виглядом. А справжні шанувальники лілій впевнено скажуть вам, що ці квіти – найароматніші у світі.