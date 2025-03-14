6 весняних квітів, що не потребують догляду: вони посухостійкі

Якщо ви хочете наповнити свій сад кольором, вже зараз потрібно розібратися, які квіти потрібно у ньому посадити. І деякі варіанти такі прості у вирощуванні, що ідеально підійдуть навіть для новачків.

Може здатися, що для досягнення пишного та красивого квітника дачникам потрібно вкласти дуже багато зусиль, та це не завжди так: деякі рослини майже не потребують догляду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Snewart.

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Ангелонія

Ця рослина, також відома як літній левиний зів за схоже цвітіння, майже не потребує догляду. Ви можете підібрати сорт, який цвіте тим кольором, що вам подобається: білим, блакитним, рожевим чи різними відтінками фіолетового. У більшості місць рослину вирощують як теплолюбний однорічник.

Ростиме найкраще ангелонія на сонячній ділянці чи у півтіні. Садіть її у добре дренований ґрунт.

Ехінацея

Ця рослина є надзвичайно посухостійкою та радуватиме вас цвітінням за практично будь-яких умов вирощування. Вона також досить компактна, проте виглядатиме ефектно на будь-якій клумбі.

Квітка виглядає гарно протягом цілого сезону, а її міцні стебла роблять її ідеальною для зрізаних букетів.

До речі, раніше ми розповідали про квіти, які цвітуть вже в березні, тож варто висадити їх у себе в саду.

Півонія

Півонія відома своєю здатністю процвітати протягом років, і чимало її видів є стійкими до посухи. Пишна та елегантна півонія доповнить будь-який сад чи клумбу великими квітами з трьома шарами м'яких пастельних пелюсток.



Півонії не потребують багато догляду / Фото Pexels

А глибоко-зелене листя навесні стає червонуватим, тож рослина протягом цілого року виглядатиме цікаво – навіть коли на ній немає квітів.

Флокс

Ця чарівна низькоросла багаторічна рослина має яскраво-біле цвітіння з фіолетовим центром. Цвітінням вона тішитиме вже наприкінці весни та на початку літа, утворюючи щільний розлогий килимок на клумбі.

Вона також може привабити метеликів та додати сплеску кольору до будь-якої сонячної грядки чи клумби.

Деревій

Ця польова рослина може прикрасити й клумби – і виглядає чарівно завдяки пір'ястому листю, що нагадує папороть, а також скупченню маленьких білих суцвіть з рожевими центрами.

Деревію потрібний мінімальний полив після того, як він виросте. А ось надмірного поливу якраз варто уникати, адже це може призвести до кореневої гнилі рослини чи появи борошнистої роси.

Лаванда

Цей купчастий чагарник з блакитно-фіолетовими квітами – улюбленець багатьох садівників, і не тільки через красиве цвітіння та незабутній аромат, але й через невибагливість у догляді.

Деякі види лаванди цвітуть навесні, а інші – влітку. І, сумістивши їх на своїй клумбі, ви можете досягти яскравого та довгого цвітіння.