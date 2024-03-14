Прийшла весна, тому радимо висадити на присадибній ділянці кілька красивих квітів білого кольору або ж вибрати для себе якусь особливу рослину.

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Маргаритки

Білі квіти стануть доповненням до будь-якого саду. Вони зовсім невибагливі, досить витримали та не потребують особливого догляду.

Нарциси

Ці красиві квіти є унікальними завдяки високим, тонким стеблам та цікавим суцвіттям парасольковидної форми. Нарциси є багаторічними, простими у вирощуванні та стійкі до зимових морозів.



За нарцисами легко доглядати / Фото Pexels

Гарденія

Ця рослина є вибагливою, але посадивши її, ви отримаєте винагороду у вигляді неймовірного запаху та красивих білих квітів з темно-зеленим листям. Найкраще місце для них – сонячне з легкою тінню. Рослина любить вологість, тому коли посуха, гарденію треба підливати.

Півонії

Сорти півоній білого кольору – це класика, яка точно має бути у вашому саду. Квіти є багаторічними та легкі у вирощуванні, тож будуть тішити вас кожної весни.

Троянди

За кущами троянди теж легко доглядати, тому не бійтеся, що ви зможете якось запустити рослину. Найкраще квіти приживаються у сонячному місці.