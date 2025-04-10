Ці квіти потрібно посадити до Великодня: встигніть це зробити

Великдень вважається одним з найважливіших свят у релігійному календарі, саме тому християни стараються до Пасхи зробити всі важливі справи: прибрати дім, побілити дерева чи посадити овочі та квіти. За кілька днів до Великодня можна садити рослини, тож далі розповімо про різновиди квітів, які варто посадити у квітні.

Щоб квіти зацвіли влітку, їх потрібно посадити у квітні, пише 24 Канал. Саме цей весняний місяць вважається хорошим завдяки прогрітій температурі повітря.

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Які квіти посадити перед Великоднем

Попри те, що останній тиждень в Україні досить холодний, вже з наступного тижня почнеться потепління, яке й сприятиме висаджуванню рослин у відкритий ґрунт.

Шавлія

Садити шавлію потрібно у зволожений ґрунт на сонячній ділянці. Квіти будуть пахнути все літо по всій території, оскільки мають гарний запах, який тягнеться шлейфом.

До слова! Деякі овочі можуть добре рости в тіні або напівтіні й бути навіть смачнішими та ніжнішими, ніж на сонці. Більше про це читайте в нашому матеріалі.

Лаванда

Садівники радять садити лаванду на добре освітленій ділянці, оскільки рослина дуже любить тепло і сонце. У теплий сезон квітка потішить неймовірним запах та виглядом.

Чорнобривці

Квіти не є вибагливими в догляді й чудово ростуть аж до глибокої осені. Радимо їх посіяти в дерновий ґрунт на сонячній ділянці. Це допоможе їм швидше вирости й рясно цвісти.



Чорнобривці можна садити у квітні / Фото Pexels

Космея

Ці квіти нагадують ромашку, але мають різні кольори. Квітка рясно цвіте й стане чудовою прикрасою для вашого саду. Сіяти насіння рекомендовано на сонячній ділянці в добре дренованому ґрунті.

Цинії

Яскраві квіти люблять добре зволожений та поживний ґрунт. Підживлювати квіти можна лише у випадку, якщо не родюча земля. За квітами після посадки доведеться певний час приглянути, оскільки вони не люблять посухи.

Щоб клумба квітнула довго та яскраво, у квітні можна садити айстри, жоржини, маргаритки, півонії, хризантеми та іриси.