Які рослини потрібно обрізати вже зараз: не пропустіть їх

Травень можна назвати вирішальним місяцем для садівництва, адже це останній місяць весни, коли ви можете обрізати потрібні рослини. В цей час не варто нехтувати садовими роботами, щоб потім насолодитися цвітінням та урожаєм.

Травень – це місяць, коли погода найбільше сприяє садівництву, адже ґрунт вже прогрітий, але спека, яка може зіпсувати урожай на нашкодити рослинам, ще не настала. І Поради 24 підібрали список рослин, які потрібно обрізати вже зараз.

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Ніжні чагарники

Обрізання деяких чагарників і живоплотів, які цвітуть навесні, наприклад, хеномелесу, варто залишити до часу, коли цвіт опаде. Але ось головне завдання садівника у травні – це обрізати такі ніжні чагарники, як пеларгонії та фуксії. Не забудьте також про пенстемони та сальвії.

Втім, беріться за це тільки після того, як перевірите довгострокові прогнози погоди щодо заморозків. А якщо ви хочете отримати густіші пагони на вічнозеленому живоплоті, тоді його обрізкою потрібно займатися наприкінці травня.

Форзиція

Цей чагарник із сімейства оливкових може порадувати вас яскравим жовтим цвітом навесні, проте коли квіти опадуть, потрібно зайнятися обрізкою, щоб наступного року цвітіння стало лише пишнішим.



Форзиція цвіте навесні / Фото "Розсадник саджанців"

Дейція

Це – ще одна культура, яку дуже важливо обрізати саме у травні, тож не поспішайте ховати секатор. Дейція належить до родини гортензієвих, і навесні кущ покривається білими, рожевими та червоними квітами у неймовірній кількості.



Дейцію потрібно обрізати у травні / Фото "Інтерфлора Україна"

Ранньоквітучий клематис

Ліани цієї рослини можуть виглядати неймовірно, та їх все ж потрібно тримати під контролем, щоб вони не заполонили усю вашу ділянку. Окрім того, якщо рослина ростиме надто щільно, квіти наступного року сформуються далеко не на всіх пагонах.

Тож у травні потрібно провести обрізку – відразу ж після закінчення цвітіння.



Клематиси можуть цвісти рано навесні / Фото "Сад-город"

Вейгела

Ця рослина неймовірно доповнює будь-який сад через цікаву колірну гаму квітів – рожевих, жовтих та світло-червоних; і під час цвітіння колір може змінюватися – одні бутони стають яскравішими, а інші світлішають.



Вейгела потребує вчасної обрізки / Фото "Добродар"

А ще вейгела може цвісти двічі на рік – навесні і восени, якщо ви вчасно обріжете її у травні.