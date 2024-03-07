Мода на рослини не змінюється так швидко, як тренди на взуття та одяг, проте вона все ж існує. Скажімо, останніми роками все менше висаджують вічнозелені чагарники, натомість гортензії можна побачити чи не на кожній клумбі.

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Агапантус Poppin Purple

Цей новий сорт може вразити вас великою кількістю фіолетово-чорних бутонів, які можуть розкритися у яскраво-фіолетовий цвіт. Але справа тут не тільки у цікавому забарвленні самих квітів; ця рослина дуже швидко росте, але має тривалий період цвітіння – від липня і аж до вересня. Окрім того, майже гарантовано агапантус може зацвісти повторно.

Ідеально ця квітка підходить для вирощування у контейнерах чи на бордюрах, а також на сонячних ділянках і у добре дренованому ґрунті.

Скабіоза Магія

Ще один новий сорт, але більш делікатний – його вивели у Великобританії через схрещування Scabiosa atropurpurea зі Scabiosa caucasica. Бутони та квіти спершу світло-зелені, але згодом, із дозріванням перетворюються на ніжно-рожеві.

Ця рослина буде добре себе почувати на повному сонці і у гарно дренованому ґрунті і стане просто безцінною для будь-якого квіткового оформлення.

Вербена бонарська Vanity

Новий сорт вербени може вирости тільки до 80 сантиметрів у висоту, і тому є ідеальним між іншими сортами, що або дуже високі, або ж надто низькі. Листя цього сорту виглядає тонше і більш вишукано, а квіткові грона мають надзвичайно інтенсивний та насичений фіолетовий колір.

Рослина цвіте з липня по жовтень, і також підходить для запилення комахами та має чудовий незвичний аромат. Підійде вона і для бордюрів, і для контейнерів.

Ехінацея Pretty Parasols

Цей сорт ехінацеї вивели у Бельгії через схрещування пурпурної та блідої ехінацей. Названа вона на честь двоколірних квітів у формі парасольки, що ростуть на дуже міцних стеблах.

Цей сорт є надзвичайно морозостійким та може витримувати температуру до -25 градусів, а також має високу стійкість до вітру, сонця та спеки.

Лавровишня "Софія"

Якщо ви хочете посадити у себе в саду щось із сімейства лаврових, то цей мініатюрний представник підійде якнайкраще. Він має вузьке зубчасте листя та дуже щільне і компактне зростання, яке можна обрізати у формі куль, конусів чи живоплоту.

Рослина надзвичайно універсальна та може витримувати досить великий діапазон температур і добре росте на різних ґрунтах.