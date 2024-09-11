5 найбрудніших місць у домі: про них під час прибирання забувають усі

Звісно ж, більшість людей дуже цінують порядок у домі, але підтримувати його далеко не завжди просто. Та якщо ви хочете, щоб чистота зберігалася на довше, потрібно прибирати в усіх закуточках – навіть тих, про які ви зазвичай не думаєте.

Ймовірно, у вашій квартирі знайдуться речі, які ви ніколи раніше й не думали чистити – або ж уникали чистити. Втім, зрештою вони вкриваються бактеріями та брудом, тож забувати про них повністю все ж не варто.

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Ваш телефон

Коли ви востаннє справді протирали свій телефон, чи навіть дезінфікували його? А втім, ви дуже часто чіпаєте його брудними руками, і чимало людей навіть беруть його з собою в туалет – і набагато менша кількість після цього його протирає.

Уявіть, яка кількість бактерій та бруду прямо зараз накопичена на вашому телефоні! І вони поширюються всюди, куди б ви його не поклали: наприклад, на обідній стіл.



Телефон потрібно регулярно протирати / Фото Pexels

Витяжка

Легко забути про те, щоб почистити жир всередині витяжки, і ще легше ігнорувати це завдання до останнього. Втім, зазирайте іноді всередину, і ви будете здивовані тим, скільки жиру там вже накопичилося.

Металеві фільтри витяжки дуже часто можна очистити у посудомийній машині, тож прибирання на кухні можна суттєво спростити.

Вимикачі світла

Ситуація майже така сама, як з телефоном – люди дуже часто чіпають їх брудними руками, і дуже рідко згадують про них під час прибирання. А тим часом на них накопичуються не тільки різноманітні бактерії, але й пил.

З міркувань безпеки розпилювати мийні засоби на вимикачі не можна і не потрібно – натомість бризніть милом на тканину з мікрофібри та добре потріть вимикачі, й ви відразу ж помітите, як вони заблищать.

Туалетна щітка та тримач

Ось ще одне не надто приємне, проте необхідне завдання. Більшість людей навіть не замислюються, наскільки брудними і наповненими бактеріями можуть бути туалетні щітки – особливо, коли в тримачах починає накопичуватися вода.

Втім, почистити предмети зовсім нескладно і зробити це можна за допомогою звичайного мийного засобу.

Щітка для волосся

Більшість людей розчісуються принаймні раз на день, але ось чистять свої щітки набагато рідше. А в них за цей час накопичується волосся, олії з голови, залишки шампуню та бальзаму, пил, бруд та решта сміття – і все воно зрештою кочує до вас на волосся.

І почистити щітку може бути не так вже й складно – вірите ви чи ні, але більшість з них можна спокійно мити у посудомийній машині.