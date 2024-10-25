Професійні прибиральники ніколи їх не пропускають: 6 найбрудніших місць у квартирі

Прибирання – це необхідний, але все ще досить неприємний процес, і більшість людей намагаються закінчити з ним якомога швидше. Втім, є кілька місць про які ви можете забувати.

У кожного вдома є кілька місць, за прибирання яких ніколи не хочеться братися. Але прибирання всього 6 речей може привести до того, що ваша квартира сяятиме чистотою у будь-який час, пише Real Simple.

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Найвищі частини кімнати

Останнє, чого ви хочете під час прибирання – так це розкидати ще більше бруду та крихт по поверхні, яку ви вже прибрали. Тож починати протирання пилу завжди потрібно з найвищих поверхонь.

На кухнях, наприклад, потрібно прибирати з стін та кутів, світильників та шаф, а вже потім чистити стільниці і зрештою підлоги.

Найскладніші частини кімнати

Звісно, ви знаєте про усі місця дому, де давно не прибирали. Але що довше ви відкладаєте прибирання, то складнішим воно стане згодом, тож потрібно взятися до нього одразу. Коли ви впораєтеся із горою паперів чи пліснявою у ванній, переходити до решти справ буде набагато простіше.

Раковина

Раковина може здатися одним з тих завдань, які виконують в останню чергу – особливо у випадку, якщо всередині стоїть гора посуду, який потрібно очистити чи завантажити у посудомийну машину.

Якщо ви починаєте прибирання з кухні, то раковина навпаки має стати вашим першим завданням.



Раковину потрібно відразу ж мити / Фото Pexels

Прилипла їжа та стійкі плями

Тут логіка полягає в тому, що тільки після прибирання стійких плям ви можете обробити як слід і решту кімнати. Спершу потрібно розбризкати засіб на стільниці та плиту й дати йому постояти – так він розм'якшить будь-які забруднення, які могли там накопичитися.

Найбільша горизонтальна поверхня

Якщо ви працюєте в кімнаті з великим безладом, почати потрібно зі створення простору, на якому ви зможете виконати більшість своїх завдань. Як правило для цього найкраще підходить найбільша стільниця чи стіл, або ж будь-яка інша велика горизонтальна поверхня.

Вважайте її відправною точною для виконання решти прибирання.

Найбільша купа безладу

Звісно ж, як тільки ви позбудетеся найбільшої купи безладу, увесь візуальний шум у кімнаті вже не виглядатиме так страшно. Подумайте про те, щоб нарешті розсортувати білизну, зібрати дитячі іграшки або ж перенести посуд у раковину чи посудомийну машину.