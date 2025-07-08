Ці номери квартир притягують бідність та лихо: знають не всі

Езотерики та нумерологи переконані, що числа прямо впливають на життя людини. І долю можуть окреслити навіть такі незначні дрібнички, як номер квартири, у якій ви живете.

Номери квартир можуть суттєво впливати на фінансове становище родини – або в гірший, або в кращий бік, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". А деякі номери квартири можуть навіть привабити проблеми у сім'ї.

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Якщо номер вашої квартири має двозначне або тризначне число, його потрібно спростити – для цього просто пододавайте усі цифри. Наприклад, якщо ви живете у квартирі 18, потрібно додати 1 та 8 – і в результаті отримуєте 9.

Число 1

Одиниця дуже позитивно впливає на людей та допомагає почати нове життя, а також реалізувати свої мрії. Тож люди, які живуть у квартирі з таким номером, практично "вхопили бога за бороду", і матимуть чимало удачі в житті.

Число 2

Езотерики вірять, що ця цифра допомагає у зміцненні стосунків, тож така квартира ідеально підходить для молодят та сімей з дітьми.

Число 3

Ця цифра вже не така позитивна: прикмети стверджують, що число притягує марнотратність, і люди, що живуть у квартирі з таким номером, не вміють заощаджувати – тож зі своїми фінансами варто бути особливо обережними.

Число 4

Такі квартири спокійні та безпечні, а власникам повір'я пророкують злагоду та щастя.

Число 5

Число притягує до себе гарну, позитивну енергетику – тож якщо ви живете у квартирі з номером 5, вам дуже пощастило.

Число 6

Воно притягує успіх та багатство. У квартирі з номером 6 розкриваються фінансові потоки, і на її власників точно незабаром очікуватиме матеріальна забезпеченість.

До слова, раніше ми вже розповідали, що потрібно покласти під подушку, аби притягнути до себе багатство.

Число 7

Недарма у багатьох казках та приказках це число фігурує як щасливе – і на власників такої квартири очікуватиме щаслива доля. Сімка притягує злагоду, підходить для спокійних, сильних, схильних до самоаналізу людей.

Число 8

Така квартира, на жаль, притягує негативну енергетику – скандали та конфлікти можуть виникати практично з нічого. Власникам варто бути дуже обережними, аби не дозволити номеру дому вплинути на їхнє життя.



Число 8 притягує негаразди / Фото Pexels

Число 9

Мешканці такої квартири можуть розраховувати на успіх у підприємництві та лідерстві. Наполеглива праця завжди даватиме бажаний результат.