У літню спеку термін життя букетів не дуже довгий. Втім, якщо знати один простий лайфхак, квіти все ж можуть тішити вас своїм цвітінням значно довше, ніж кілька днів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

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Що додати у вазу, аби квіти стояли довше?

Всього дві дрібнички, що вже є у вашій коморі, можуть стати у пригоді, коли вам дарують новий красивий букет. Проста суміш з кухонних інгредієнтів триматиме рослини свіжими ще кілька додаткових днів.

Весь секрет полягає у тому, аби додати до вази трохи цукру та оцту. Білий оцет корисний у безлічі побутових справ, і прибирання – це тільки одна з них. Натомість якщо додати білий оцет до вази, тоді це допоможе змінити pH води. Це покращує кислотність та створює середовище, непридатне для росту бактерій.

Дуже часто саме мікроби та бактерії стають причиною загибелі рослин та їхнього в'янення у вазі. Втім, просто залити оцет у вазу недостатньо – потрібно поєднати його з чимось, що живитиме рослини – у цьому випадку з цукром.



Цукор та оцет продовжують життя квітів / Фото Pexels

Цукор відіграє вирішальну роль у продовженні життя квітів. Коли ви розчиняєте його у воді для букета, ви надаєте рослинам необхідні їм поживні речовини, які вони вже не мають змоги отримувати через коріння.

Після того, як квіти зрізають, в них припиняється здатність до вироблення цукру та фотосинтезу. Тож додавання цукру у воду – це можливість переконатися, що рослини продовжать життя ще протягом кількох додаткових днів, а іноді навіть тижня.

До речі, раніше ми вже розповідали, які рослини потрібно тримати в спальні, аби очистити у ній повітря.

Та важливо не просто засипати кілька ложок на дно вази, а розчинити цукор у невеликій кількості теплої води, а тоді влити у місткість з квітами – тільки так він буде максимально ефективним.