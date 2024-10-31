Якщо у вас вдома є бодай одне підвіконня, це значить, що ви можете прямо зараз стати садівником та городником. І тоді в кожен місяць осені та зими ви матимете свіжі овочі та зелень прямо з грядки, пише Taste of Home.

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Зелена цибуля

Це – найпростіше, що можна виростити у себе вдома, і наступного разу, коли ви купите пучок цибулі у продуктовому, залиште трохи цієї білої цибулі знизу разом із корінням. Потрібно просто опустити її в банку з водою та залишити так – і всього за лічені тижні ви вже матимете свою зелень.

Потім цибулю можна пересадити у місткість з вологою ґрунтовою сумішшю. При зборі урожаю зрізайте до лінії кореня, і згодом цибуля відросте знову.

Редис

Салати з редисом – це те, чим переважно ласують навесні, але немає жодної причини чекати! Ви цілком можете висадити редис самостійно у себе вдома. Але потрібно знайти місце, де на горщик потраплятиме найбільше світла за день.

Мікрозелень

Ідеальне доповнення до будь-якого гарніру чи салату. Окрім того, це одна з тих культур, які ростуть найшвидше. Найважливіше у вирощуванні – це ретельно простежити за чистотою та ви користувати лише те насіння, зерна та боби, що призначені для пророщування.



Мікрозелень дуже легко виростити / Фото Pexels

Часник

Часник – це ще одна культура, яку можна легко виростити у кімнатному городі. Але зосередитися потрібно не на цибулинах, які зазвичай вживають у їжу, а на листі, яке також можна додавати до салатів та інших страв.

Шпинат

Шпинат ідеально підходить для вирощування у кімнатних умовах, адже для нього не потрібно дуже багато сонячного світла, і він добре ростиме навіть взимку, коли сонце рано сідає.

Знайдіть широкий та глибокий контейнер із великою кількістю дренажу, висадіть насіння, і за кілька тижнів вже побачите результат!

Горох

Хто б міг подумати, що горох можна вирощувати у себе у квартирі? Ці смачні овочі є одними з найкорисніших, що ви можете їсти взимку. Горох може і цвісти, і плодоносити сам собою, але завжди потрібно перевіряти пакет з насінням.

Якщо світла не вистачає для інтенсивного росту, ви можете скористатися спеціальною лампою.