Що садити на городі до Великодня: повний список всіх рослин

У квітні всі активно беруться до городніх робіт й висаджують овочі, зелень та квіти. До Великодня залишилося менш як два тижні, тому далі розповімо, що ж саме треба посадити у відкритий ґрунт.

Цього року православні християни та греко-католики будуть святкувати Великдень одночасно – 20 квітня, пише 24 Канал. Квітень видався доволі холодним місяцем, з мінусовою температурою й опадами снігу, тому земля наразі ще холодна, але вже наприкінці тижня синоптики обіцяють потепління.

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Що посадити на городі до Великодня

Починаючи з 12 чи 14 квітня можна висаджувати кущі, щоб вони встигли адаптуватися до осені. Садівники кажуть, що добре прийметься аґрус, малина, смородина та порічки. Садити потрібно однорічні саджанці й постійно підливати рослини, щоб вони добре прийнялися.



Список овочів, які треба посадити на Великдень / Фото Pexels

У середині квітня можна сіяти горох чи моркву. Також якщо кілька днів буде доволі тепла погода, то можна посадити гарбуз, патисони й кабачки. Щодо картоплі, то її не рекомендовано садити до Великодня. Річ у тому, що для того, щоб бульби не замерзли, земля повинна добре прогрітися.

До слова! Деякі овочі можуть добре рости в тіні або напівтіні й бути навіть смачнішими та ніжнішими, ніж на сонці. Більше про це читайте в нашому матеріалі.

Коли стабілізується температура, радимо висадити салат, зелень та редиску. На розсаду можна висаджувати брюссельську, цвітну, пекінську чи білоголову капусту.

Серед однорічних квітів можна висаджувати ротики й чорнобривці, а також іриси, півонії та хризантеми.

Наші бабусі колись казали, що посадки здійснені в Чистий четвер будуть особливо чисті, бо на грядках не буде ніяких бур’янів.