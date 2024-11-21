Їжте ці овочі взимку для покращення імунітету: корисний список

У холодну пору року дуже важливо запасатися корисними овочами та додавати їх у свій раціон. Це важливо для підтримки імунітету й максимальної користі для здоров’я.

Взимку овочі та фрукти забезпечують організм поживними речовинами, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Вони багаті на вітаміни, які допомагають боротися з інфекціями та запаленнями. Зимовий раціон стає вже не таким різноманітним як влітку, тому овочі допомагають заповнити дефіцит вітамінів та мінералів, які потрібні для нормальної роботи організму.

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У зимову пору спостерігається дефіцит сонця та свіжих продуктів, що може призвести до нестачі вітамінів. Саме овочі компенсовують цей недолік. Які ж саме з них треба їсти взимку – розповідаємо далі.

Свіжі овочі

Додавайте в холодну пору до свого раціону моркву, картоплю, батат, редьку, буряк, селеру та пастернак. У цих коренеплодах містяться антиоксиданти, які насичують та забезпечують організм вітамінами, мінералами, пектинами та клітковиною.

Також варто звернути увагу на капусту, гарбуз, цибулю та часник. Не варто забувати про зелень, огірки, помідори та перець. Ці тепличні овочі будуть добре смакувати навіть не в сезон.



Моркву корисно вживати взимку / Фото Pexels

Заморожені овочі

Додавайте до свого раціону спаржеву квасолю, броколі, цвітну та брюссельську капусту, горошок, шпинат, перець та кукурудзу. Окремо чи заморожені в сумішах овочі дозволять приготувати смачну страву. Плюс цих продуктів у тому, що вони зберігають свої корисні властивості, а вам не доведеться витрачати час на очищення й нарізання продуктів.

Ферментовані продукти

Особливо корисними взимку є ферментовані продукти. Додавайте до раціону кімчі, огірки, помідори, оливки, квашену капусту. Ці продукти збагачують мікробіоту кишківника, регулюють кислотність шлунка, покращують перетравлення їжі, забезпечують відчуття ситості та захищають організм від оксидативного стресу.