5 предметів, які нізащо не можна залишати на столі на ніч: притягнете біду

Пращури вірили, що столи у домі мають велику енергетичну силу, тож потрібно зважати на те, що ви на них кладете. І деякі предмети можуть бути не найкращим вибором.

Здавна предки були переконані, що деяким предметам взагалі не місце на столі. А особливо – вночі, якщо ви не хочете накликати на себе біди та невдачу. Тож перед сном потрібно обов'язково прибрати усе зі стільниці, пише "Радіо Трек".

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Подушка

На столі ніколи не можна залишати подушку, будь-яку – навіть найменшу подушечку для голок. Предки були переконані, що це може накликати хвороби та негаразди на людей, що живуть у будинку.

Гребінець

Цей предмет також краще не залишати на ніч на столі. Виявляється, гребінці, що довго там лежать, можуть накликати та оселю сварки та скандали. Ніколи не варто також залишати на столі волосся з гребінця – це також поганий знак.

Головні убори

Якщо у вас є звичка знімати шапку й класти її на стіл після повернення додому, краще її якомога швидше позбутися. Цей предмет під забороною, і особливо вночі, інакше у вашому житті може початися смуга невдач.



Головні убори не можна залишати на столі / Фото Pexels

Ключі та замки

Якщо ви хочете привабити до дому фінанси, тоді потрібно забути про звичку класти ключі на стіл. Краще знайти для них іншу схованку, адже на столі вони можуть обрубувати фінансові потоки оселі.

Ножиці

Ножиці на столі – до хвороб та нещастя. А якщо вже прибрати їх звідти нікуди, тоді потрібно завжди стежити, аби вони завжди були закриті, адже це допоможе зменшити їхній вплив.