Ці предмети у спальні впливають на сон і емоційний стан: позбудьтеся їх

Спальня – це надзвичайно важлива кімната у вашому домі, адже саме там ви відпочиваєте і спите. А саме сон є запорукою вашого гарного настрою та спокою.

Виявляється, за феншуєм є речі, які можуть впливати на те, як ви відпочиваєте. І деякі з них дуже часто опиняються у спальні, хоча це і може впливати на вас негативно. Тож фахівчиня Джемма розповіла, яких речей краще позбутися – наприклад, переставивши їх у інші кімнати вашого дому.

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Спальня – це фактично святиня вашого дому; місце – де ви відновлюєтеся та заряджаєтеся енергією після довгого і складного дня. Тож є три речі, які ви не маєте тримати у цій кімнаті.

Телевізор

Якщо ви тримаєте телевізор у себе в спальні, це може стати джерелом розповсюдження негативної енергії. До того ж екран випромінює світло, яке може порушити природні цикли вашого сну та затримати вироблення мелатоніну – гормону, який відповідає за сон. Зважайте також на те, що перегляд телевізора перед сном – це те, що може збуджувати ваш мозок, і вам також буде набагато складніше засинати.

Тож експертка із феншую радить переставити телевізор у іншу кімнату; вона вважає, що він може вплинути негативно не тільки на сон, але і на інші сфери вашого життя.

Рослини

Вам може здаватися, що рослини сприяють заспокоєнню, очищують повітря та створюють затишок у домі, та все ж Джемма вважає, що тримати їх у спальні – не найкраща ідея.

Рослини можуть мати надто багато енергії Ян, яка не сприяє спокою, що так потрібний для здорового і довгого сну. Окрім того, деякі рослини вночі можуть забирати кисень, а це також може вплинути на якість вашого сну.

Акваріум

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Ось ще один предмет, якого варто уникати у спальні. З одного боку, рибки та вода створюють гармонійну та приємну атмосферу, проте розташування їх саме у спальні може призвести до того, що цей предмет вплине на вас негативно.

Водний елемент, що міститься у ньому – рухлива вода та живі рибки – також вважаються джерелом енергії Ян, яка порушує спокій та розслабленість. Окрім того, водний елемент може акумулювати негативну енергію, і це впливатиме також на ваш емоційний стан.