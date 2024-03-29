Місячний календар – це саме те, що може допомогти вам розібратися, на який день найкраще запланувати візит до косметолога, щоб шкіра найкраще його перенесла. Астрологи переконані, що деякі дні точно є більш сприятливими, адже енергетика Місяця впливає і на дії, і на самопочуття. Коли найкраще виконувати різноманітні процедури, розповідають Поради 24.

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Молодик (8 квітня)

Цей час буде оптимальним для того, щоб розпочинати схуднення, адже тоді воно пройде ефективно і вдало. До речі, 8 квітня – це також дуже сприятливий час для миття голови та відвідання косметологічних процедур.

Цей день також можна вважати вдалим для того, щоб позбутися деяких шкідливих звичок. Коли ви починаєте під час молодика, найпростіше позбутися підсвідомої схильності.

Повний місяць (24 квітня)

Цей день – зовсім несприятливий як для косметологічних процедур, так і для стрижок. Підстригання волосся у повню може загрожувати вам утворенням лупи, посічених кінчиків та ламкості. Якщо це також можливо, намагайтеся утриматися і від миття голови у цей день.

Окрім того, несприятливою повня буде і для того, щоб фарбувати волосся, а також наносити на нього бальзами та кондиціонери.



У повню не варто проводити процедури / Фото Pexels

Зростаючий місяць – 9 – 23 квітня;

Період, коли зростає місяць, найкраще підходить для того, щоб наносити на волосся бальзами та кондиціонери, а на лице – маски. Також у цей період сприятливий час для того, щоб відвідати відновлювальний масаж із використанням олій.

Втім, зважайте на те, що у цей період не варто відвідувати стоматолога, адже це може обернутися тільки більшими проблемами. А 13 квітня – це особливо сприятливий день для того, щоб мити голову.

Спадаючий місяць – 25 – 30 квітня.

Коли місяць спадає – саме час братися за спорт та схуднення, якщо це було у вас в планах, адже у такі дні затія просто приречена на успіх. Зважайте також на те, що місяць, який йде на спад, дуже добре підходить для процедур з руками та манікюру.