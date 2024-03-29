Лунный календарь – это именно то, что может помочь вам разобраться, на какой день лучше всего запланировать визит к косметологу, чтобы кожа лучше его перенесла. Астрологи убеждены, что некоторые дни точно являются более благоприятными, ведь энергетика Луны влияет и на действия, и на самочувствие. Когда лучше всего выполнять различные процедуры, рассказывают Советы 24.

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Новолуние (8 апреля)

Это время будет оптимальным для того, чтобы начинать похудение, ведь тогда оно пройдет эффективно и удачно. Кстати, 8 апреля – это также очень благоприятное время для мытья головы и посещения косметологических процедур.

Этот день также можно считать удачным для того, чтобы избавиться от некоторых вредных привычек. Когда вы начинаете во время новолуния, проще всего избавиться от подсознательной склонности.

Полнолуние (24 апреля)

Этот день – совсем неблагоприятный как для косметологических процедур, так и для стрижек. Подстригание волос в полнолуние может грозить вам образованием перхоти, секущихся кончиков и ломкости. Если это также возможно, старайтесь воздержаться и от мытья головы в этот день.

Кроме того, неблагоприятным полнолуние будет и для того, чтобы красить волосы, а также наносить на них бальзамы и кондиционеры.



В полнолуние не стоит проводить процедуры / Фото Pexels

Растущая луна – 9 – 23 апреля;

Период, когда растет луна, лучше всего подходит для того, чтобы наносить на волосы бальзамы и кондиционеры, а на лицо – маски. Также в этот период благоприятное время для того, чтобы посетить восстановительный массаж с использованием масел.

Впрочем, учитывайте то, что в этот период не стоит посещать стоматолога, ведь это может обернуться только большими проблемами. А 13 апреля – это особенно благоприятный день для того, чтобы мыть голову.

Убывающая луна – 25 – 30 апреля.

Когда луна спадает – самое время браться за спорт и похудение, если это было у вас в планах, ведь в такие дни затея просто обречена на успех. Учитывайте также то, что месяц, который идет на спад, очень хорошо подходит для процедур с руками и маникюра.