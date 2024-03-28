На праздники в доме должна царить приятная атмосфера, а что помогает создать ее лучше, чем замечательный декор? Поэтому вдохновляйтесь идеями и скорее приступайте к мастерству!

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Пасхальный венок

Такой венок для украинцев может быть новинкой, и в Европе их используют для декора уже на протяжении многих лет. Венок может выглядеть очень эффектно, а также придаст вашему дому праздничной атмосферы еще с самого порога. И вы можете повесить венок не только на входную дверь, но и в любой другой уголок вашего дома.

Для того, чтобы создать основу венка, вы можете использовать ветви ивы, а для украшений – писанки и яркие ленты. Цвета будет лучше выбрать весенние и светлые, например, розовый, желтый или зеленый.

Пасхальное дерево

В некоторых странах, например, в Великобритании и Германии, пасхальное дерево украшают уже в течение нескольких веков. Поэтому вы можете попробовать создать похожий декор и для своего дома. Его делают также из веточек ивы. Их нужно поставить в вазу и наполнить ее песком или галькой, а уже потом приступить к украшению.

Для декора обычно используют цветы и писанки.

Пасхальные гнезда

Еще одно интересное украшение для дома – это декоративное птичье гнездо. Его можно будет даже поставить на стол в Пасху для создания дополнительной праздничной атмосферы. Для изготовления такого гнезда вам нужно использовать тонкие веточки ивы или обычную сухую траву, а затем из них сформировать гнездо.

Внутрь можно положить перья, писанки, шишки и тому подобное.

Пасхальные композиции

Этот вариант будет проще в исполнении. Вы можете просто взять веточки ивы, поставить их в вазу и дополнить лентами, мхом, травой, яйцами и даже фетровыми игрушками.