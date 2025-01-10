Не варто носити ці 5 прикрас: вони притягають хвороби та бідність

Прикраси – це неймовірний спосіб додати будь-якому образу витонченості та деталей. Втім, далеко не всі вони позитивно впливають на енергетику людини.

Якщо ви полюбляєте прикраси, тоді точно настав час переглянути свою скриньку, повідомляє 24 Канал. На жаль, деякі з них можуть приносити лихо та навіть бідність.

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Знайдені прикраси

Езотерики переконані, що будь-яка річ має свою енергетику – добру чи лиху. І коли ви знаходите річ, а тоді починаєте нею користуватися, ви можете випадково перейняти на себе карму її колишнього власника.

Особливо уважно потрібно ставитися до прикрас, адже дорогоцінні метали та камені начебто добре всотують негатив, і він потім може вплинути на ваше життя.

Подарунки від заздрісників

Якщо у вашій колекції є прикраси, які вам подарували не надто надійні люди з минулого, носити їх не варто. Коли стосунки з дарувальником розладналися, подаровані речі можуть все ще тримати у собі негативні побажання, а також притягувати хвороби та невдачі.

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Штучне каміння

Мінерали роками начебто накопичують енергію води чи землі, і тоді можуть передавати її власнику. А ось штучні камені, як вважають езотерики, повністю порожні, і вони натомість черпають енергію в господаря. З часом, якщо ви постійно носите штучні мінерали, почнеться не тільки втома, але й апатія та вигорання.



Штучне каміння не варто носити / Фото Pexels

Дешева біжутерія

Особливо не радять езотерики носити сережки з дешевих металів та пластику – адже ці прикраси розташовані найближче до голови. Такі речі також позбавлені енергії, наче "мертві", і тому користі вам не принесуть.

Куплені у ломбарді прикраси

Тут діє те саме правило, що й зі знайденими прикрасами – вони раніше мали власника, і його енергія може впливати і на вас. Окрім того, до ломбарду прикраси рідко потрапляють через те, що вони не сподобалися попередньому власнику. Найімовірніше, господар речей потребував грошей чи потрапив у складну ситуацію.

Перекупивши прикраси, ви можете також успадкувати біди попереднього власника та зіштовхнутися із фінансовими проблемами.