Існує чимало прикмет щодо того, що можна тримати в домі, а яких речей краще позбутися, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". І для того, щоб уникнути лиха та біди, варто звернути на них увагу.

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Дзеркало перед ліжком

Дзеркало предки завжди вважали містичним та наповненим таємницями предметом, і до його розташування в оселі ставилися серйозно. Вважається, що якщо спрямувати його на ліжко, де ви спите, це може спричинити чимало труднощів, зокрема і в стосунках.

Також це впливає на негативну енергетику в домі, і через таке розташування дзеркала може погіршитися сон.

Колючі рослини

Кактуси можуть бути надзвичайно простими у догляді, а тому є популярними кімнатними рослинами, але водночас їх пов'язують із негативною енергетикою. Начебто на своїх колючках вони накопичують увесь стрес, тривожність та злість, що відчувають мешканці дому, та затримують їх в оселі.



Колючі рослини можуть притягнути лихо / Фото Pexels

Настінний календар

Вішати його ніколи не можна на вхідних дверях – там він нагадує про минуле та навіть, за повір'ями, може впливати на тривалість життя жителів дому. Окрім того, не варто залишати в домі торішній календар – він притягує негатив, тож краще його викинути.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Картина з кораблетрощею

Предмети мистецтва в домі можуть створити затишну та приємну атмосферу, але деякі сюжети краще залишити для нежитлових приміщень. І зображення корабельної аварії – це одне з них. Руйнування на картині можуть погіршити енергетику оселі та залучити невдачі в дім.

Чорні двері

Чорні двері – це несприятливий знак, особливо у випадку, якщо вони звернені на північ. У такому випадку вони начебто можуть принести в дім невдачі.