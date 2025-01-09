Существует немало примет относительно того, что можно держать в доме, а от каких вещей лучше избавиться, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". И для того, чтобы избежать беды и беды, стоит обратить на них внимание.

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Зеркало перед кроватью

Зеркало предки всегда считали мистическим и наполненным тайнами предметом, и к его расположению в доме относились серьезно. Считается, что если направить его на кровать, где вы спите, это может вызвать немало трудностей, в том числе и в отношениях.

Также это влияет на негативную энергетику в доме, и из-за такого расположения зеркала может ухудшиться сон.

Колючие растения

Кактусы могут быть чрезвычайно простыми в уходе, а потому являются популярными комнатными растениями, но в то же время их связывают с негативной энергетикой. Вроде бы на своих колючках они накапливают весь стресс, тревожность и злость, что чувствуют жители дома, и задерживают их в доме.



Колючие растения могут привлечь беду / Фото Pexels

Настенный календарь

Вешать его никогда нельзя на входной двери – там он напоминает о прошлом и даже, по поверьям, может влиять на продолжительность жизни жителей дома. Кроме того, не стоит оставлять в доме прошлогодний календарь – он притягивает негатив, поэтому лучше его выбросить.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Картина с кораблекрушением

Предметы искусства в доме могут создать уютную и приятную атмосферу, но некоторые сюжеты лучше оставить для нежилых помещений. И изображение кораблекрушения – это одно из них. Разрушения на картине могут ухудшить энергетику дома и привлечь неудачи в дом.

Черные двери

Черные двери – это неблагоприятный знак, особенно в случае, если они обращены на север. В таком случае они вроде бы могут принести в дом неудачи.