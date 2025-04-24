Ці 5 приладів завжди потрібно вимикати з розетки перед поїздкою: перевірте які
- Перед поїздкою важливо вимикати з розетки комп'ютери, пристрої з літій-іонними батареями, зарядні пристрої, дрібну кухонну техніку та телевізори, щоб уникнути перевитрати електроенергії та пошкоджень.
- Це допомагає зменшити ризик пожежі та захистити електроприлади від стрибків напруги.
Коли ви збираєтеся у відпустку, дуже важливо підготувати до цього свою оселю. Зокрема, забрати з холодильника продукти, що можуть зіпсуватися, і вимкнути деякі прилади.
Чимало людей взагалі не переймається через те, що прилади залишаються в розетці весь час, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Втім, дарма – адже це може призвести не тільки до перевитрати електроенергії, але й до пошкодження самих пристроїв та проводки.
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Комп'ютери
Як і ігрові консолі, комп'ютери варто від'єднувати від мережі перед тим, як кудись надовго вирушати. Навіть якщо ви створили резервну копію у хмарі, ви точно не хочете ризикувати тим, що стрибок напруги зруйнує ваше обладнання.
Окрім того, це може завдати чимало стресу, а уникнути проблем можна менш ніж за хвилину – просто відімкнувши шнур з розетки.
Пристрої з живленням від літій-іонних батарей
Радять також вимикати й невеликі пристрої та гаджети, що живляться від літій-іонних акумуляторів. Зазвичай пристроями у цій категорії є мобільні телефони, планшети, ноутбуки, електроінструменти, електросамокати, портативні колонки, електробритви та навіть електромобілі.
Зарядні пристрої
Немає жодної причини тримати зарядні пристрої у розетці – по-перше, так ви можете забути їх взяти з собою у поїздку. Окрім того, так ви переконаєтеся, що вони не споживають енергію, поки вас немає вдома.
Зарядні пристрої не варто залишати у розетці / Фото Pexels
Дрібна кухонна техніка
Ви можете залишати блендери, скороварки, тостери тощо увімкненими у розетку весь час, поки ви вдома. Та коли ви вирушаєте у поїздку, краще подбати про те, аби вимкнути ці прилади з мережі. Так ви не тільки зменшите рахунок за електроенергію, але й зведете до мінімуму ризик пожежі.
До речі, раніше ми вже розповідали, які два прилади в домі з'їдають понад чверть електрики. Краще не тримати їх ввімкненими у розетку весь час.
Телевізори
Ці модні плоскі прилади коштують зовсім немало, і тому краще захистити їх, від'єднавши від мережі, перед тим, як їхати у поїздку. Це допоможе у випадку стрибка напруги і, знову ж таки, телевізори у режимі сну споживають певну кількість електроенергії.