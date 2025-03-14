Ніколи не вимикайте ці прилади з розетки: шкоди більше, ніж користі

Певно, вам неодноразово доводилося чути, що на ніч потрібно вимикати різні прилади, аби вони не "їли" електроенергію в режимі сну. Втім, є кілька гаджетів, з якими робити так не варто.

Чимало українців намагаються заощадити на електроенергії, вимикаючи з розетки прилади, коли не користуються ними, повідомляє 24 Канал. І загалом це чудова стратегія, та кілька приладів точно вам не подякують, якщо ви будете часто відмикати їх від електромережі.

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Телевізор

Здавалося б, телевізор варто вимикати, адже він споживає електроенергію. А чимало людей роблять це з міркувань безпеки: звичка лишилася ще з радянських часів, коли техніка не мала захисту від перегріву та автовідключення. На щастя, зараз потреби вимикати телевізор з розетки немає.

Звісно, деякі моделі споживають трохи електроенергії в режимі сну, та часте їхнє вимкнення може зносити техніку, і вам швидше доведеться купувати новий телевізор.



Телевізор необов'язково вимикати з розетки / Фото Pexels

Роутер

Експерти не радять вимикати роутер з розетки – вони забезпечують інтернет-з'єднання. Детальніше про те, чому роутер не потрібно вимикати на ніч, ми вже писали раніше.

Бойлер

Якщо ви сумніваєтеся, чи можна вимикати бойлер з розетки, краще зазирнути в інструкцію. Та загалом потреби у цьому немає – коли вода вже нагріта, бойлер споживає дуже мало електроенергії. І з ввімкненим бойлером ви прокинетеся та одразу ж матимете гарячу воду.

А ось якщо вимикати його на ніч, доведеться ще почекати – а не всі люди, яким потрібно вранці збиратися на роботу, мають на це час.

Зарядні пристрої для мобільних та ноутбука

Чимало людей вірить, що зарядний пристрій споживає електроенергію, навіть коли до нього не підключений гаджет – втім, це зовсім не так. І хоча ви можете витягати їх з розетки задля зручності чи естетики, заощадити гроші таким чином не вийде.