Якщо ви звикли зберігати чимало речей на випадок, якщо вони раптом знадобляться у майбутньому, можливо, вже настав час переглянути свою колекцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Може виявитися, що ви вже навіть не пам'ятаєте, які речі маєте – а значить, точно ними не скористаєтеся.

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Шнури та кабелі

Практично кожен гаджет, що потребує зарядки, приходить зі своїм шнуром, кабелем чи навіть зарядним блоком. І зрештою ви можете виявити, що у вас накопичилося їх значно більше, ніж вам справді потрібно. Якщо у вас є кабель, але ви не знаєте, до якого пристрою він йде, не варто його зберігати – краще просто одразу позбутися його.

Якщо коли-небудь ви знову знайдете пристрій, для якого потрібний такий кабель, ви можете просто знову купити його. Але також є досить великі шанси, що цього ніколи не станеться, і кабель вам просто не знадобиться.

Книги

Можливо, у вас на полицях стоять деякі книги, які ви не читали роками чи навіть десятиліттями? Тоді настав час продати їх чи пожертвувати бібліотекам.

Намагайтеся без зайвого жалю відмовлятися від книг, які ви не збираєтеся читати – адже вони тільки займають дорогоцінне місце у вашій шафі.

Багаторазові сумки

Шопери – це чудова альтернатива пластиковим пакетам, та чи справді вам потрібно п'ять, чи десять сумок для продуктів? Іноді їх стає справді забагато, і вони просто захаращують простір. Якщо ви позбудетеся трьох чвертей з них, скоріш за все, ви навіть не помітите втрати.

До речі, раніше ми розповідали про звички неохайних людей, через які дім постійно виглядає брудним та захаращеним.

Ідентичне кухонне начиння

Якщо ви уважно переглянете шухляди у своєму домі, ви можете виявити, що у вас є кілька штопорів, дерев'яних ложок та лопаток і така кількість виделок та ложок, що вистачить на невелику армію.

Скоріш за все, ви ніколи не скористаєтеся усім цим начинням, тож можна передати його комусь, кому воно знадобиться більше – і заодно очистити цінний простір на кухні.



Деякого кухонного начиння потрібно позбутися / Фото Pexels

Застаріла техніка

Чи часто ви переглядаєте свої DVD-диски? Чи залишився у вас програвач для них? Скоріш за все, ці речі тільки припадають пилом у шафі та займають там місце. Перегляньте усі гаджети, що є у вас вдома та позбудьтеся усього, чим ви насправді не користуєтеся.