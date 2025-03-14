Если вы привыкли хранить немало вещей на случай, если они вдруг понадобятся в будущем, возможно, уже пришло время пересмотреть свою коллекцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Может оказаться, что вы уже даже не помните, какие вещи имеете – а значит, точно ими не воспользуетесь.

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Шнуры и кабели

Практически каждый гаджет, требующий зарядки, приходит со своим шнуром, кабелем или даже зарядным блоком. И в конце концов вы можете обнаружить, что у вас накопилось их значительно больше, чем вам действительно нужно. Если у вас есть кабель, но вы не знаете, к какому устройству он идет, не стоит его хранить – лучше просто сразу избавиться от него.

Если когда-нибудь вы снова найдете устройство, для которого нужен такой кабель, вы можете просто снова купить его. Но также есть достаточно большие шансы, что этого никогда не произойдет, и кабель вам просто не понадобится.

Книги

Возможно, у вас на полках стоят некоторые книги, которые вы не читали годами или даже десятилетиями? Тогда пришло время продать их или пожертвовать библиотекам.

Старайтесь без лишних сожалений отказываться от книг, которые вы не собираетесь читать – ведь они только занимают драгоценное место в вашем шкафу.

Многоразовые сумки многоразовые сумки

Шоперы – это прекрасная альтернатива пластиковым пакетам, но действительно ли вам нужно пять, или десять сумок для продуктов? Иногда их становится действительно много, и они просто загромождают пространство. Если вы избавитесь от трех четвертей из них, скорее всего, вы даже не заметите потери.

Кстати, ранее мы рассказывали о привычках неряшливых людей, из-за которых дом постоянно выглядит грязным и захламленным.

Идентичная кухонная утварь

Если вы внимательно пересмотрите ящики в своем доме, вы можете обнаружить, что у вас есть несколько штопоров, деревянных ложек и лопаток и такое количество вилок и ложек, что хватит на небольшую армию.

Скорее всего, вы никогда не воспользуетесь всей этой утварью, поэтому можно передать ее кому-то, кому она понадобится больше – и заодно очистить ценное пространство на кухне.



От некоторых кухонных принадлежностей нужно избавиться / Фото Pexels

Устаревшая техника

Часто ли вы просматриваете свои DVD-диски? Остался ли у вас проигрыватель для них? Скорее всего, эти вещи только пылятся в шкафу и занимают там место. Пересмотрите все гаджеты, что есть у вас дома и избавьтесь от всего, чем вы на самом деле не пользуетесь.