Втома зникне, як не було: найкращі продукти для боротьби із нею

Харчування впливає на рівень вашої енергії набагато сильніше, ніж ви можете собі уявити. Тож спробуйте дещо змінити свій підхід до раціону, і ви можете досить швидко стати більш енергійними тільки завдяки цьому!

Коли мовиться про жіноче здоров'я, рівень енергії – це одна з найголовніших проблем, яку переганяють тільки психічні проблеми. Про це свідчать опитування у MyFitnessPal, та на думку експертів, повернути бадьорість допоможе зміна деяких продуктів, які ви споживаєте.

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Мало і часто

Виявляється, час, коли ви їсте, не менш важливий за ті продукти, які ви обираєте. І дієтологиня Наомі Ньюман-Бейнарт радить своїм клієнтам їсти менші порції їжі, проте робити це частіше, і саме це допомагає їм підтримувати стабільний запас енергії.

Пропуск їжі може призвести до зниження рівня цукру в крові, що призводить до зниження енергії, тому я рекомендую снідати протягом двох годин після пробудження, а потім їсти кожні три-чотири години,

– поділилася вона.

Заміна їжі

Ось тут вже мовиться про продукти, від яких потрібно відмовитися чи обмежити, а натомість додати до свого списку покупок інші, більш корисні альтернативи. Наприклад, ви можете замінити свій звичайний білий хліб та макарони на цілозернові, і це допоможе вам у виробництві енергії. Це відбувається через те, що вони є кращим джерелом клітковини та вивільняють глюкозу у кров повільніше.

Якщо ви почнете свій день із цілозернового продукту або чогось, що наповнене білком чи здоровими жирами, ви можете легко забезпечити собі потрібний заряд енергії.

Додайте білок

Попри те, що білок не вважається основним джерелом енергії, він життєво важливий, якщо ви хочете уникати втоми. Це все через те, що саме він допомагає уповільнити вивільнення вуглеводів у кров – а це допоможе уникнути стрибків цукру в крові.

Окрім того, білок виконує різні важливі функції в організмі – від утворення потрібних ферментів до відновлення тканин.



Білок дуже важливий для раціону / Фото Pexels

Усуньте дефіцит

Скажімо, без достатньої кількості заліза у раціоні ви можете зіштовхнутися із низьким рівнем кисню у крові, тобто з анемією, а це своєю чергою призведе до слабкості, млявості, втоми та апатії

Для того, щоб зменшити ризики, спробуйте додати у свій раціон продукті, які багаті на цей елемент: наприклад, червоне м'ясо, птиця та риба, квасоля, тофу та збагачені злаки.

Їжте більше поживних жирів

Дуже часто люди намагаються споживати якомога менше жирів, і це не надто хороша стратегія. Хороші джерела жиру можуть дати вам потрібну енергію та навіть бути корисними для вашого серця. Саме вони забезпечують повільне вивільнення енергії протягом тривалого періоду часу. Спробуйте додати на свою тарілку мигдаль, хумус чи оливкову олію, і ви дуже швидко помітите зміни у рівні енергії.