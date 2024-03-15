Доктор Майкл Мослі переконаний, що для ефективного і швидкого схуднення вам потрібно "скоротити" чотири продукти, які дуже часто додають до сніданків чимало людей. Саме вони гальмують вашу втрату ваги та заважають вам ефективно худнути.

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Що не варто їсти на сніданок під час схуднення

Сніданок – це дуже важлива частина вашого раціону, і уникати цього прийому їжі точно не варто. Саме під час сніданку ви заряджаєтеся енергією на цілий день, тож особливо важливо прослідкувати за тим, щоб він був поживним і корисним.

Одразу скоротіть споживання цукру, солодких ласощів, напоїв і десертів. Це стосується більшості сухих сніданків, які зазвичай містять цукор, а також більшості комерційних смузі,

– розповів Майкл Мослі.

До речі, є ще кілька продуктів, які варто споживати обмежено тоді, коли ви худнете, а саме крохмалисті вуглеводи. Дуже багато їх можна знайти у хлібі, макаронах, картоплі та білому рисі. Та ви можете спробувати для себе більш здорові альтернативи, що також будуть смачними і надзвичайно поживними – наприклад, цілозернові продукти – булгур, ячмінь, дикий рис та гречка.

"Коричневий рис — це добре. Бобові, такі як сочевиця, квасоля та нут, також корисні та ситні. Загалом, найкращим варіантом для тих, хто хоче схуднути, є перехід на дієту з низьким вмістом вуглеводів у середземноморському стилі", – розповів він.



Коричневий рис корисніший за білий / Фото Pexels

Чим шкідливий цукор?

Цукор – це якраз той продукт, що може призвести до збільшення ваги, особливо, якщо ви споживаєте його у підсолоджених напоях – наприклад, у соках, адже вони містять надзвичайно багато фруктози.

А вона своєю чергою може посилити ваш голод і призвести до того, що ви хотітимете їсти більше. Вважається, що надмірне споживання цукру є основною причиною ожиріння та ще низки різноманітних хронічних захворювань. Тож лікарі радять обмежити вживання доданого цукру до менш, ніж 10% на день.

Отож, цих продуктів варто уникати під час сніданку:

цукор;

солодкі ласощі;

десерти;

солодкі напої.

Натомість ви можете спробувати збагатити свій раціон деякими здоровими альтернативами – зокрема, домашніми кашами, смузі, грецьким йогуртом чи вівсянкою.