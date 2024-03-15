Для більшості кімнатних рослин потрібне достатнє сонячне світло та вода, і орхідея не виключення. Щоб вона могла цвісти впродовж 6 – 10 тижнів, а потім цвітіння через певний час знову повторювалося, варто скористатися цікавим лайфхаком.

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Користувачка тіктоку Ківа Кріті рекомендує цікавий інгредієнт, від якого орхідея почне цвісти – це банан.

За її словами, бананова шкіра робить чудеса і орхідея розквітне перед вашими очима. Треба всього лише замочити в теплій воді бананову шкірку на кілька годин і тоді цим розчином підливати орхідею.

Зверніть увагу на поливання орхідеї. Рослина не любить занадто багато вологи, але й підливати її раз у кілька тижнів – теж не варіант, бо тоді вона просто зав’яне. Підливайте орхідею систематично раз в тиждень невеликою кількістю води.



Корисні поради для цвітіння орхідеї / Фото Pexels

Якщо ви помічаєте, що рослина ніяк не може розцвісти або погано цвіте, тоді треба ось на що звернути увагу. Знижуйте кожного вечора опалення в квартирі на кілька градусів. Такий метод допоможе рослині відновити ріст. У випадку, якщо цей метод не допоможе, тоді просто перемістіть її в іншу кімнату.