Для большинства комнатных растений нужен достаточный солнечный свет и вода, и орхидея не исключение. Чтобы она могла цвести в течение 6 – 10 недель, а потом цветение через некоторое время снова повторялось, стоит воспользоваться интересным лайфхаком.

Читайте также 7 лучших растений для английского сада: посадите их у себя

Пользовательница тиктока Кива Крити рекомендует интересный ингредиент, от которого орхидея начнет цвести – это банан.

По ее словам, банановая кожа делает чудеса и орхидея расцветет перед вашими глазами. Надо всего лишь замочить в теплой воде банановую кожуру на несколько часов и тогда этим раствором подливать орхидею.

Обратите внимание на полив орхидеи. Растение не любит слишком много влаги, но и подливать ее раз в несколько недель – тоже не вариант, потому что тогда она просто завянет. Подливайте орхидею систематически раз в неделю небольшим количеством воды.



Полезные советы для цветения орхидеи / Фото Pexels

Если вы замечаете, что растение никак не может расцвести или плохо цветет, тогда надо вот на что обратить внимание. Снижайте каждый вечер отопление в квартире на несколько градусов. Такой метод поможет растению возобновить рост. В случае, если этот метод не поможет, тогда просто переместите ее в другую комнату.