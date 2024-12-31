5 найкращих продуктів для схуднення: варто додати на тарілку у свята

Деякі дієти можуть допомогти вам схуднути за дуже короткий термін – і все через виключення цілих груп продуктів. Втім, це майже гарантовано призведе до того, що ви згодом швидше наберете кілограми, ніж втратите їх.

Одна ж зі справді корисних стратегій схуднення – це зосередження на клітковині та додавання більшої її кількості на тарілку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Live Strong.

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Клітковина, згідно з Mayo Clinic, це частина рослинної їжі, яку тіло не може переварити чи засвоїти, і вона буває двох видів – розчинна та нерозчинна. Вона поєднується з водою у кишківнику, утворюючи гелеподібний матеріал. Також вона знижує рівень холестерину, допомагає травленню та контролює рівень цукру в крові.

І кілька продуктів містять її особливо багато, що може бути вкрай корисним у схудненні.

Малина

Одна порція малини містить 8 грамів клітковини та всього 64 калорії. Вона багато на поживні речовини, але низькокалорійна – і це ідеальне поєднання для схуднення, тож додавання малини на тарілку може бути чудовим першим кроком до втрати сантиметрів у талії.

Малину можна їсти замороженою, свіжою, додавати у смузі чи у грецький йогурт.

Ожина

Як і малина, ожина має досить мало калорій, і натомість багато клітковини. Її можна їсти свіжою чи замороженою, і однаково ви отримаєте 7 грамів клітковини на порцію.



Ожина дуже корисна для схуднення / Фото Pexels

Нут

Нут – це універсальна бобова культура, а хумус, який виготовляють з нього, певно, відомий усім. Це ідеальна намазка для канапок та чудова закуска, якщо ви хочете підкріпитися та зарядитися клітковиною й поживними речовинами.

Окрім колосальних 13 грамів клітковини на порцію, він містить також 14 грамів рослинного білка та лише 263 калорії.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Чорна квасоля

Квасоля може бути ідеальним доповненням до вашого раціону – особливо, якщо нею ви заміните деяку частину м'яса, аби зменшити жир та калорійність. Одна порція квасолі містить 240 калорій та 12 грамів клітковини.

Сочевиця

Чверть склянки сочевиці містить 11 грамів клітковини. Вона також належить до сімейства бобових, і її можна приготувати у безліч різних способів – додавати у супи, салати, рагу, тако, вегетаріанські бургери тощо.