5 неймовірних продуктів, що стимулюють вироблення колагену: вони покращать шкіру

Коли мовиться про здоров'я шкіри, перш за все на думку спадає доглядова косметика, різноманітні процедури тощо. Але раціон насправді у цьому питанні важить не менше.

Колаген міститься в організмі природним шляхом, але деякі продукти можуть збільшити його кількість та покращити те, як виглядає ваша шкіра. Тож потрібно придивитися до того, що ви кладете на тарілку, поділилася дієтологиня Б’янка Тамбурелло з FRESH Communications.

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Риба

Коли мовиться про природне вироблення колагену, риба – це один з найкращих продуктів, що ви можете додати до свого списку покупок. Деякі дослідження показують, що риб'ячий колаген є одним з тих його джерел, що засвоюються найкраще.

Цитрусові

Є кілька продуктів, які містять чимало вітаміну С – і це, звісно ж, цитрусові: лимони, апельсини, лайми та грейпфрути. І незалежно від того, у якому вигляді ви їх вживаєте, вони йдуть на користь вашій шкірі. Виявляється, вітамін С допомагає зберегти колаген та відіграє важливу роль у його виробництві в організмі.

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Яйця

Окрім того, що у яйцях міститься пролін, цинк та сірка, ці улюблені продукти можуть також підтримувати утворення колагену у тілі. Цинк в основному міститься у яєчному жовтку, а ось пролін і сірка зосереджені у білку. Тож навіть якщо ви будете споживати тільки білки, ви все ще отримаєте чимало користі від яєць.



Яйця корисні для шкіри / Фото Pexels

Кістковий бульйон

Цей продукт – один з найвідоміших серед тих, що містять колаген. Приготувати кістковий бульйон можна й вдома, хоч процес може зайняти чимало часу. Але якщо ви не хочете його витрачати, ви можете знайти чимало продуктів з ним у магазинах.

Квасоля

Існує чимало веганських джерел білка, які можуть забезпечити також й амінокислоти, що потрібні для виробництва колагену, і квасоля – це одне з таких джерел. Вона містить не тільки амінокислоти, що утворюють колаген, але також містить і мідь.