5 продуктів для миттєвого заряду енергії: варто тримати їх під рукою

Раптове відчуття млявості серед дня може порушити усі ваші плани та зіпсувати настрій. І може виникнути спокуса випити напій з кофеїном, але це не єдиний вихід.

Їжа може живити ваше тіло та зменшити почуття голоду, якщо ви оберете її правильно. І варто знайти кілька продуктів, що зможуть підтримувати вашу енергію, про млявість зможете забути назавжди, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Овес

Овес є основним продуктом, що підвищує рівень енергії, і буде чудовою ідеєю включити його до вашого сніданку, перекусу перед тренуванням чи після нього. А все через те, що овес містить складні вуглеводи, що повільно перетравлюються – а значить, забезпечують стабільне джерело енергії для вашого організму.

Окрім того, міститься у вівсі також і розчинна клітковина, яка корисна для зниження рівня холестерину.

Банани

Банани, як і більшість продуктів, що містять вуглеводи, є легким джерелом енергії для організму. Це дуже зручний перекус перед тренуванням, і його легко взяти з собою будь-куди. До того ж банани відносно не дорогі та багаті на поживні речовини, як-от калій.



Банани дуже корисні для підтримання енергії / Фото Pexels

Вода

Оскільки звичайна вода не містить калорій, вона не є сама собою джерелом енергії для організму. Та щоденне вживання води таки впливає на ваш рівень енергії, адже вона потрібна для функціонування організму.

Намагайтеся пити приблизно два літри води щодня. Та зважайте, що це загальна рекомендація, але чимало факторів, наприклад, рівень активності, клімат тощо, можуть вплинути на кількість води, що вам потрібно вживати.

Горіхове масло

Якщо ви шукаєте їжу, яка миттєво наповнить вас енергією, варто додати до раціону горіхове масло. В ньому ви знайдете і калорії, і вуглеводи, і клітковину, а також білки та жири, що забезпечать вас енергією та підтримають ситість.

Яйця

Попри те, що яйця містять менше вуглеводів, ніж згадані вище продукти, вони все одно можуть суттєво підвищити рівень вашої енергії. І все через те, що вони багаті на білок та жири, які досить довго розщеплюються в організмі.

Окрім того, в яйцях містяться вітаміни та корисні мікроелементи, які також позитивно впливають на здоров'я.