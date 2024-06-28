Цього не знали майже всі: що не можна зберігати в пластикових контейнерах
Джерело:УНІАН
Господині звикли тримати їжу в пластикових контейнерах. Це зручно, оскільки ємності не забирають так багато місця, як каструлі. А ще в контейнерах можна носити їжу на роботу, тому ми до них вже досить сильно звикли.
Ємності з пластику вже давно стали зручною альтернативою будь-яким іншим посудинам. Та виявляється, у пластикових контейнерах можна тримати не все. Є певна категорія їжі, яку краще в такі ємності не ставити.
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Що не можна тримати у пластикових контейнерах
Гаряча їжа
У взаємодії з продуктами високої температури пластик виділяє небезпечні токсичні речовини
Кислі продукти
Не можна ставити у контейнер апельсини, лимони, помідори та будь-які інші кислі продукти, оскільки матеріал контейнера окислюється, тож їжа набуде іншого смаку та запаху.
Гострі соуси та ферментовані продукти
Солоні огірки, квашена капуста разом з гострими соусами здатні провокувати виділення токсичних речовин з пластику.
Яйця та страви з яєць
Якщо яйця пролежать у контейнері довго, то є ризик виникнення кишкової палички та сальмонельозу.
Молоко та молочні продукти
Ці продукти у контейнері зіпсуються швидше, ніж у холодильнику без будь-якої тари.
Овочі у контейнерах зберігати цілком безпечно / Фото Pexels
Окрім того, не варто в контейнерах зберігати суп, якщо він гарячий. Загалом для тривалого користування такі лотки є небезпечними. Вони призначені лише для їжі, яку ви плануєте з’їсти найближчим часом.
Зверніть увагу, що в лотках не можна зберігати корм для тварин. Вона просочиться специфічним запахом та згодом почне отруювати простір. Краще тримати корм у пакеті, який перед тим, як поставити у контейнер, доведеться щільно зав’язати.
А от цілком безпечно в пластикових контейнерах зберігати борошно, крупи, печиво чи цукор.